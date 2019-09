Las d'être la poubelle du monde, plusieurs pays d'Asie ont décidé de fermer partiellement leurs portes aux déchets plastiques exportés par des pays occidentaux et certains ont prévenu qu'ils ne les accepteront plus du tout dans quelques années. La Belgique est concernée puisqu'elle est le cinquième plus gros exportateur mondial de ce type de déchets (6,9% du total), avec un peu moins de 450.000 tonnes expédiées en 2018. Renaud De Bruyn est expert Déchets à Ecoconso, une asbl qui encourage des choix de consommation et des comportements respectueux de l'environnement et de la santé. Interview.