Les particuliers s’inquiètent de l’impact de l’éradication de la chenille du buis sur les oiseaux. Les produits utilisés, même agréés bio, tuent en tout cas les insectes sans discrimination. Le lien avec les oiseaux n’est, à ce stade, pas prouvé scientifiquement.





Dans les jardineries, les produits contre la pyrale du buis sont "en tête de gondole". La pyrale du buis ? Le cauchemar des jardiniers amateurs, depuis quelques saisons. Cette chenille, larve d’un papillon de nuit et espèce invasive asiatique arrivée en Belgique en 2017, se nourrit exclusivement de buis et anéantit les arbustes. Ne reste donc plus, pour les jardiniers désespérés, qu’à se retrouver dans les rayons des garden centers, à la recherche du produit miracle Et puis de pulvériser.