La juriste Nadezda Kutepova est assistante à la dramaturgie pour “La Mémoire des arbres”. Elle revient sur le secret dont traite le spectacle, au National. Son travail met en lumière les victimes de l’ombre et en exergue les ombres du système.

Elle est née et a grandi à Oziorsk, dans l’Oural du Sud. Réfugiée politique en France, juriste, elle ne quitte pas des yeux la situation des victimes de la catastrophe de 1957 et de leurs descendants. Forte de sa vaste connaissance du sujet, Nadezda Kutepova est aussi assistante à la dramaturgie pour La Mémoire des arbres, spectacle de Fabrice Murgia (Artara) et Dominique Pauwels (LOD) créé au National.

En 2017, un nuage radioactif est repéré au-dessus de l’Europe. Des spécialistes réunis par Nadezda Kutepova qui aboutissent à la conclusion que "très vraisemblablement, c’est l’usine de Maïak qui a contaminé l’Europe par ruthénium". Maïak, où un autre incident s’était produit en 2007. Bien que circonscrit localement, il est lui aussi tenu secret. Alertée par un témoin anonyme, la jeune femme creuse, vérifie, recoupe, dénonce. Scandale, démission du directeur de l’usine concernée. "Ces circonstances, ces réactions… et toujours ce sentiment de déjà-vu..."

