Météo: les phénomènes de "blocking", pouvant entraîner vagues de chaleur et sécheresse, sont-ils plus fréquents qu'auparavant? Environnement Sophie Devillers

© Shutterstock

Chez nous, ces dernières décennies et dans un contexte de réchauffement climatique, enregistre-t-on un changement dans la distribution des régimes atmosphériques ? En d’autres termes, le changement climatique en favorise-t-il l’un plutôt que l’autre ? Cela relèverait d’une certaine logique. " En effet, on sait que le réchauffement climatique ne va pas avoir la même intensité partout, des régions se réchaufferont plus que d’autres, explique Fabian Debal (IRM).