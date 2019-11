Initiative de La Libre Belgique et de l’UCLouvain, Move for Tomorrow donne la parole à des étudiants qui imaginent des solutions pour demain face à l’urgence climatique : l’agriculture et l’alimentation, le climat, les villes et territoires, les entreprises, etc. Venez les écouter !

En clôture, une conférence-panel sur le thème ‘Les Belges face à l’urgence climatique’ réunira Éric Lambin, professeur à l’UCLouvain et à Stanford University, géographe et spécialiste de l’environnement, Sandrine Dixson-Declève, co-présidente du Club de Rome et un youtubeur.

Quand ? Le mardi 3 décembre de 14h à 22h.

- 14h – 16h30 : ateliers ouverts à tou·tes, sur inscription

- 17h30 – 18h30 : mise en commun

- 20h00 : conférence et panel

Où ? aux auditoires Socrate, Place Cardinal Mercier à Louvain-la-Neuve

Infos et Inscriptions: https://www.lalibre.be/action/m4t