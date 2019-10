Des associations environnementales, syndicales et de lutte contre la pauvreté s’associent dans un dialogue inédit. Elles réclament une transition climatique juste. Témoignages.

Daniel, travailleur sans emploi de la région de Liège, brandit trois cartes magnétiques colorées : "Voilà trois choses que vous connaissez très certainement : une carte Mobib de la Stib, une carte De Lijn, et une carte des Tec. Celle de De Lijn, par an, pour une personne qui est demandeur d’emploi ou sous la mutuelle, vous coûte 54 euros, la Stib, 85 euros et celle-ci (celle du Tec) - elle est jaune peut-être parce qu’elle est ‘gold’, elle ne coûte que la modique somme de 580 euros. Donc, une personne en statut d’invalidité, avec le même budget, va voyager pendant dix ans en Flandre et pendant 7 ans à Bruxelles. Chez nous, en Wallonie, il n’y a rien de prévu en matière de transport pour les personnes demandeuses d’emploi. Moi, ça me sidère".