"Il y a quelque temps encore, on nous demandait de modéliser les sols au niveau de la pollution. Maintenant, petit à petit, on nous demande de les modéliser au regard des problèmes de sécheresse. C’est un enjeu qui est en train d’émerger." Pour Haïssam Jijakli, professeur d’agriculture urbaine à Gembloux Agro-Bio Tech, les conséquences de la sécheresse sur les cultures sont un problème dont les scientifiques doivent s’emparer. Avec lui, intéressons-nous au maraîchage et aux techniques qui permettent aux cultivateurs de sauver leurs récoltes en l’absence de précipitations suffisantes. Car certains légumes, comme les artichauts, concombres, épinards, radis ou choux-fleurs, ont besoin de beaucoup d’eau.