Dans le dossier de candidature pour l'organisation des JO en 2024, les organisateurs parisiens avaient déjà annoncé leurs ambitieuses intentions de réduire de moitié le bilan carbone des Jeux olympiques par rapport aux éditions précédentes. Pour tenter de tenir les engagements, des appels à projets ont été présentés par le ministère de la Transition écologique et solidaire et le comité d'organisation de Paris 2024.

Derrière les breloques dorées, les podiums et les stades imposants, les compétitions sportives internationales traînent une triste tradition de gaspillage en tout genre et les éditions des Jeux olympiques à Athènes, Rio et Londres ne dérogent pas à la règle.

La construction d’infrastructures de qualité, la production d’électricité, l’accueil d’un millier d’athlètes et de millions de visiteurs, la production de repas en quantité suffisante et la gestion des déchets qui vont avec sont tant de facteurs qui alourdissent l’impact environnemental des Jeux olympiques. Organiser un tel événement de manière durable... Le défi est lancé.

Paris souhaite en finir avec les JO énergivores et ultra-polluants. Les organisateurs affichent clairement leurs ambitions: diviser par deux l’empreinte carbone des éditions précédentes (3,6 millions de tonnes de CO2 en 2016 à Rio). Ils sont déterminés à organiser des Jeux “révolutionnaires, spectaculaires, exemplaires et innovants”.

Le site We Demain rappelle, cependant, que les "Jeux conserveront un impact environnemental". Le comité d'organisation devra donc trouver des solutions pour compenser les émissions et tendre, tant que possible, vers la "neutralité carbone".

Appels à projets

Pour rencontrer les objectifs présentés, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et le comité d'organisation de Paris 2024 ont présenté des appels à projets afin d’investir dans l’innovation durable et être prêts d’ici 2024.

Deux appels différents ont été lancés. Le premier vise à trouver des systèmes “de fourniture d’énergie hors réseau, non émetteurs ou très faiblement émetteurs de polluants et gaz à effet de serre, innovants et modulables, pour des besoins de secours ou d’utilisation permanente”. Quinze millions d’euros seront investis dans des solutions “propres” afin de se passer de nombreux groupes électrogènes.

Le second est lancé par la Caisse d'Epargne, partenaire "premium" de Paris 2024, et invite les entreprises à l’innovation. Près de 80 millions sont mis à la disposition de startups innovantes dans le domaine du sport ou du bien-être. Une partie de la somme pourrait donc être investie dans des projets durables visant les infrastructures sportives, l'alimentation intelligente ou encore l’aménagement urbain.

Infrastructures et village olympique

Pour tenir ses ambitieux engagements, la capitale française doit s’assurer qu’aucun stade “à usage unique” ne sera construit. En effet, les Jeux olympiques laissent des traces, enfin des stades, sur leurs passages. De la tour de saut à ski de Grenoble (1968) à l’arène de beach-volley de Pékin (2008), nombreux sont les stades olympiques laissés à l’abandon à travers le monde.

Paris peut compter sur les nombreuses infrastructures déjà existantes pour réduire le bilan carbone de son organisation. Parmi les bâtiments qu’il reste à construire, il y a le village olympique. Solideo, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, a confirmé que les bâtiments qui accueilleront les athlètes du monde entier jusqu’à la fin des jeux seront entièrement en bois issu, au moins en partie, des forêts françaises. Le projet de village olympique impliquerait la construction de bâtiments passifs ou à énergie positive.

Mais avant de construire, Solideo fait place. L’AFP annonçait, en mars dernier, l’importance des démarches pour acquérir les terrains nécessaires. Des entreprises, des écoles spécialisées ou encore un foyer de travailleurs immigrés sont implantés sur la zone du futur village olympique. La Solideo négociait leurs départs contre des indemnisations. Dix-neuf entreprises et le foyer de travailleurs immigrés doivent être relocalisés. Sans surprise, tout le monde ne souhaite pas déménager. L’AFP rappelle que des expropriations d'urgence risquent d’être ordonnées, “en vertu de la "loi olympique" adoptée par le Parlement en 2018”.

Total se retire

Coté sponsoring, Paris fait le tri. Au début du mois de juin, le groupe pétrolier Total s’est retiré de la liste des sponsors suite à une discussion avec la maire de la ville, Anne Hidlago.

Une décision déplorée par Emmanuel Macron, interrogé par France Info. “Total doit s’engager dans une politique de transition énergétique et il faut les aider à cela. Si Total peut mettre de l’argent pour aider à financer des Jeux verts, si Total peut mettre de l’argent pour aider à financer la transition, c’est une bonne chose”, a regretté le président français.

Le premier adjoint à la ville de Paris, Emmanuel Grégoire, lui a répondu quelques jours plus tard sur un autre plateau télé : “Il faut mettre de la cohérence. On ne peut pas être dans le “en même temps” en permanence. On ne peut pas dire: “On veut des jeux verts mais on le fait avec Total”, ce n’est pas cohérent. Ca aurait été reproché au comité d’organisation. L’idée n’est pas d’ostraciser Total, qui est un grand acteur industriel mais il faut qu’il change de modèle parce que son modèle pollue. Il y a d’autres façons de l’accompagner que par le sponsoring des JO”, insiste-t-il. Paris défend et s’accroche à ses ambitions vertes. Jusque 2024? Et après ?