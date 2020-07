"Alors que les pays européens sortent du confinement et se tournent vers l’avenir, le Conseil de l’Europe doit exploiter et affûter les outils dont il dispose pour contribuer à garantir un environnement sain aux générations futures ”, ont déclaré les responsables de l’organisation strasbourgeoise le 4 juin dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement. Mais quelles sont les armes de l’organisation strasbourgeoise face aux défis environnementaux ?

Élisabeth Lambert, directrice de recherche au CNRS (SAGE, Université de Strasbourg) fait le point sur ces outils, sur leurs failles, et sur ceux qu’il faudrait imaginer. Entretien