Céline Tellier: "Planter 4 000 km de haies ? C’est un mètre par Wallon" Environnement03:03 Stéphane Tassin

© FLEMAL JEAN-LUC Dans le cadre du lancement de la semaine de l’Arbre 2020, la ministre Tellier (Écolo) a rappelé le challenge “Yes we Plant”.

Reprenant à son compte le "Yes we can" de Barack Obama et en le détournant légèrement, la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), lançait vendredi l’opération "Yes we plant". Une action destinée à planter en Wallonie, d’ici la fin de la législature, 4 000 km de haies ou 1 million d’arbres. Un objectif très ambitieux qui sera probablement difficile à atteindre - mais il reste trois ans et la ministre compte sur un engouement progressif.