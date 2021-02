", indique la fondation dans un communiqué. Pour lutter face à cela, elle propose un défi simple : baisser la température du chauffage d’au moins 1°C et enfiler un gros pull.

"Le challenge ‘Gros pull’ permet, via des petits gestes, que nous pouvons mettre en place au quotidien, d’utiliser plus rationnellement cette précieuse énergie pour diminuer nos émissions de CO2. Les participants sont conscientisés à la consommation d’énergie et comprennent son impact sur le climat", explique GoodPlanet Belgium.



Ce défi s'inscrit dans le cadre des GoodPlanet Challenges. Le principe ? Cinq jours, cinq gestes simples : manger local et de saison, réduire les déchets, économiser et rationnaliser l’énergie, consommer intelligemment l’eau et se reconnecter à la nature. "Gros pull" est le 3ème rendez-vous de la 14ème édition de cette campagne nationale adressée à toutes les écoles belges.