La ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi (Ecolo) et l’administration du SPF Santé publique et Environnement ont présenté ce mardi un nouveau rapport prospectif qui présente les options possibles pour que notre pays atteigne la neutralité carbone en 2050. Un objectif non seulement indispensable mais techniquement réalisable.