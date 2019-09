Des randonneurs reprennent leur souffle après un long dénivelé au flanc de la montagne d’Angèle, qui culmine à 1 600 mètres à la jonction des Alpes et de la Provence. Sur le plateau balayé par les vents, les effluves de lavande se mêlent à celui de l’ail sauvage et le panorama, incomparable, permet d’embrasser les sommets du Vercors et la chaîne du mont Ventoux. Le clou du spectacle, ce sont les vautours, qui ce jour-là tournoient majestueusement dans le ciel d’été. Impressionnante, leur envergure peut atteindre près de 3 mètres. Manu, guide truculent au savoureux accent du Sud, sort ses jumelles. Parmi les rapaces présents en nombre, il a distingué une silhouette inhabituelle. Queue en losange, barbiche. "C’est Pamela !" s’exclame-t-il. Fébrile, il s’empare de son téléphone. "Allô ? Pamela est à Angèle. Oui, oui, elle a volé jusqu’ici."

(...)