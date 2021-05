Quasi tous les glaciers du monde fondent, toujours plus vite Environnement Margaux Lacroux (Libération)

© AP

Des chercheurs français ont cartographié chacun des 220 000 glaciers du monde. Résultat: presque tous les glaciers de la planète reculent toujours plus vite. Les glaciers fondant le plus rapidement se trouvent aujourd’hui dans les Alpes, en Islande et en Alaska.