Au début du XXe siècle, la gestion des forêts dans ce pays visait, pour résumer, à planter massivement des épicéas (une essence originaire de zones montagneuses ou du nord de l’Europe) pour remédier au manque de bois d’œuvre consécutif au déboisement important de feuillus rencontré depuis le Moyen Âge. La croissance rapide de l’épicéa a aussi permis d’industrialiser une filière bois dans nos contrées.

Les limites de cette stratégie sont, depuis quelques années, bien connues des pouvoirs publics et des exploitants forestiers. Cette manière de faire a, certes, permis des retours financiers rapides, mais la biodiversité forestière s’est appauvrie et surtout, l’épicéa, très sensible à la sécheresse qui favorise le développement de populations de scolytes, périclite. Cet insecte a détruit, ou endommagé (provoquant l’abattage), un nombre important d’épicéas.