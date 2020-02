Du 17 au 20 février, l’UCLouvain propose un festival du film sur l’eau et le climat. L’occasion de débattre des multiples menaces qui pèsent sur cette ressource. Et des solutions envisageables.

"Essayez de faire quelque chose aujourd’hui qui ne requiert pas d’eau : vous ne porterez plus de vêtements, vous n’utiliserez plus de smartphone, vous ne conduirez plus de voiture, vous n’habiterez plus dans une maison, vous ne prendrez plus de petit-déjeuner… L’eau est partout."