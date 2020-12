Au bout de quatre années de travail, près de cent chercheurs wallons, flamands et français, réunis par le projet interrégional Smartbiocontrol, ont rendu public jeudi le fruit de leur labeur. Ils ont mis au point de nouveaux produits, qualifiés de “complètement innovants et très prometteurs”, alternatives aux produits chimiques utilisés en agriculture. Car, poussés voire contraints à changer leurs pratiques par des réglementations ou interdictions européennes toujours plus strictes en matière d’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, insecticides, herbicides…), l’agriculture conventionnelle va devoir se réinventer.

La partie n’est pas gagnée car la résistance de certains agriculteurs est forte. Souvent, ils se retranchent (à tort ou à raison) derrière l’absence ou le peu de recherche sur les alternatives aux produits chimiques. Smartbiocontrol vient leur donner quelques perspectives qui devraient les aider à opérer une transition. (...)