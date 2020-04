Sécheresse: curieusement, la pénurie hydrique contraint la Flandre à solliciter les réserves… wallonnes © D.R. Environnement Jacques Hermans et J.-C. M.

La pluie… enfin. Depuis le premier avril, il est tombé 5 mm d’eau à Uccle, une quantité très faible. Comme les températures étaient assez élevées, 60 mm se sont évaporés. "Le déficit de pluie est de l’ordre de 55 mm. Un record absolu depuis… cent ans" , souligne Patrick Willems, ingénieur hydrologue à la KU Leuven. Après plusieurs étés caniculaires, la Flandre souffre de la sécheresse - on se souvient surtout de l’été 2018, classée année la plus sèche depuis 1976. Et se pose déjà la question : les réserves d’eau seront-elles suffisantes pour l’été ?