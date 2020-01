La ministre du Développement durable, Marie-Christine Marghem, a désigné sept nouveaux ambassadeurs chargés de promouvoir auprès du grand public les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

L'Union wallonne des entreprises, l'Union royale belge de football, le Service de lutte contre la pauvreté, l'asbl Diogène, le Port d'Anvers, la Ville d'Harelbeke et SDSN Belgique ont été choisis pour l'année 2020. A travers les 17 ODD (SDG, en anglais), l'ONU espère parvenir à endiguer la pauvreté dans le monde, lutter contre les inégalités ou encore contrer le réchauffement climatique à l'horizon 2030.

Pour promouvoir ces objectifs en Belgique, la ministre du Développement durable, Marie-Christine Marghem, son administration et un jury externe ont choisi 7 ambassadeurs, baptisés les "SDG Voices".

Parmi ceux-ci, l'Union wallonne des entreprises (UWE) entend promouvoir le développement durable auprès des start-ups et des moyennes et grandes entreprises actives en Wallonie.

L'Union royale belge de football veut, au travers de sept reportages, faire passer son message auprès des supporters de l'équipe nationale.

L'asbl bruxelloise Diogène a lancé un concours pour appeler les jeunes de 8 à 26 ans à traduire les grands thèmes de la durabilité dans un spot vidéo.

Le Port d'Anvers va promouvoir le message auprès des 900 entreprises établies dans le port et auprès de 150.000 travailleurs.

Enfin, la Ville d'Harelbeke a prévu des actions auprès de ses citoyens, SDSN Belgium (un réseau actif pour le développement durable) en fera de même auprès des étudiants belges tandis que le Service de lutte contre la pauvreté s'engage à diffuser son message auprès du grand public.

"Si nous voulons atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies, nous devons tous nous engager. Les SDG Voices ont pour mission d'inspirer tous les citoyens et de les encourager à contribuer à un avenir durable", explique dans un communiqué Dieter Vander Beke, directeur de l'Institut fédéral pour le développement durable.

L'an dernier, six ambassadeurs avaient été choisis. Il s'agissait de Rikolto, VIA Don Bosco, Ubuntu Festival, Johnson & Johnson, Hidrodoe et FairFin.