Si la hausse des températures se limite à 1, 5°C, la fonte des glaciers pourrait être réduite de moitié Environnement Sophie Devillers

© AFP

Des chercheurs ont cartographié chacun des 220 000 glaciers du monde. Résultat: presque tous les glaciers de la planète reculent toujours plus vite.

Si la hausse des températures se limitait à 1, 5°C, la perte serait réduite de moitié, selon une étude réalisée entre autre par des chercheurs de l'ULiège et de l'ULB. Dans les scénarios plus pessimistes, on pourrait arriver à un mètre de hausse du niveau de la mer pour la Belgique.