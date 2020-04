“Si on craint une société concentrée sur la peur et le repli sur soi, on va la générer” EnvironnementVidéo Aurore Vaucelle

Laure Waridel a 47 ans et vit à Montréal. Elle étudie les sociétés humaines dans leurs rapports aux écosystèmes et à l’environnement. Avant le corona, elle travaillait déjà à la question de la transition. Comment prendre conscience du coût social et écologique de notre existence ? Selon elle, l’écosociologue est un citoyen qui, en ce moment, plus que jamais, doit proposer des solutions concrètes. Elle a écrit La transition c’est maintenant. Choisir aujourd’hui ce que sera demain.