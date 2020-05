Sur la piste d'Akela, le loup wallon, intelligent, opportuniste... et obstiné EnvironnementVidéo06:47 Sophie Devillers

Dans son 4X4, avec lequel il sillonne le plateau des Hautes Fagnes, Pascal Ghiette dispose en permanence du “kit du parfait récolteur d’indices laissées par le loup” :des gants, pour ne pas manipuler à mains nues les carcasses de gibier supposé attaqué par un loup- “il y a toujours le risque d’être infecté ou de déposer son propre ADN sur la carcasse qui doit être analysée”- , un mètre ruban, pour mesurer les empreintes, ou plus précisément la distance entre trois empreintes différentes du même animal, afin d’estimer si c’est un grand ou un petit canidé, ou encore des sachets, afin de récolter notamment, des excréments - “c’est dans les excréments que l’ADN se conserve le mieux et le plus facilement”.