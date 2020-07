Le petit panda est né lundi et pèse 197 grammes. La mère, Ai Bao, est en bonne santé. C'est d'autant plus rare que les femelles ne sont fertiles que trois jours par an.

Ai Bao, sept ans, est tombée enceinte en mars après avoir été accouplée avec le panda mâle Le Bao, de deux ans son aîné. Le couple de pandas était arrivé en Corée du Sud il y a quatre ans. Ils ont été prêtés par la Chine.