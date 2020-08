Une alternative naturelle au glyphosate se prépare en Wallonie Environnement Isabelle Lemaire

© FLEMAL JEAN-LUC Simon Dal Maso mène des tests sur des mauvaises herbes avec les huiles essentielles, en serre mais aussi en plein air.

Depuis quelques années, l’usage de produits phytosanitaires par les particuliers et les agriculteurs devient de plus en plus restreint, au nom de la protection de l’environnement. Certaines molécules sont désormais interdites et d’autres le seront à moyenne échéance. On pense notamment au glyphosate, ce désherbant dont la vente est interdite aux non-professionnels depuis 2018 en Belgique. Mais existe-t-il des alternatives écologiquement responsables pour venir à bout des mauvaises herbes, tant dans les jardins que dans les champs ? Simon Dal Maso, bioingénieur à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), pourrait bien avoir trouvé la solution. Depuis plus de trois ans, il travaille à l’élaboration de bioherbicides à base d’huiles essentielles. Il ne peut pas encore révéler lesquelles (secret industriel oblige) mais ses recherches sont prometteuses. (...)