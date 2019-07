5

Le taux d'émission de CO2 a bel et bien un lien avec les revenus des Belges

Les 10% des Belges les plus pauvres émettent quatre fois moins de CO2 que les 10% les plus riches, selon une étude de l'université d'Anvers en collaboration avec l'ULB et le Bureau du plan, relayée jeudi par De Morgen. Chez les bas revenus, les ...