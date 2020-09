Après que de nombreux visiteurs ont laissé de grandes quantités de déchets dans le parc national de Khao Yai, près de la capitale thaïlandaise Bangkok au cours du week-end, le ministre de l'Environnement Unmengen Varawut Silpa-archa a fait emballer les déchets et les a renvoyés par la poste aux pollueurs. "Nous avons rassemblé vos déchets dans une boîte et nous les envoyons à votre adresse. Cela vous apprendra à ne pas les jeter partout", indique la note ci-jointe.

Les autorités du parc avaient noté les noms et adresses des campeurs. En plus de la boîte avec leurs ordures, ils seront enregistrés auprès de la police locale pour violations des lois sur les parcs nationaux, a rapporté le site d'information The Thaiger.

Le ministre de l'Environnement a encore déclaré qu'il y avait de nombreuses poubelles dans la réserve naturelle mais que les visiteurs ne les avaient pas utilisées. "Les autorités fournissent aux visiteurs tout ce dont ils ont besoin. Ils n'avaient rien d'autre à penser qu'à profiter de la nature époustouflante", a déclaré M. Varawut. "Nous ne pensions pas qu'ils laisseraient autant de déchets derrière eux".