Quatre cantons ont édicté une interdiction absolue des feux, indique jeudi l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur son site internet. Cette mesure s'applique au Tessin, à certaines parties des Grisons, au canton d'Argovie et à Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Les feux d'artifice de la fête nationale du 1er août sont autorisés avec une distance minimale de 200 mètres avec la forêt.

Genève a émis une interdiction partielle, alors que les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Thurgovie, du Valais et de Vaud recommandent d'allumer des feux en forêt ou à proximité "avec la plus grande prudence". Le niveau de danger atteint le degré trois sur cinq dans certaines régions de ces cantons. Une vague de chaleur devrait toucher la région genevoise et la plaine du Rhône de jeudi à samedi. MétéoSuisse a émis une alerte canicule. Les températures pourraient monter jusqu'à 33, voire 38 degrés. Une vague de chaleur touche également la quasi-totalité du Tessin depuis mardi. Jusqu'à samedi, les températures devraient atteindre 31 à 34 degrés au sud des Alpes.