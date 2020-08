Pluies torrentielles, grêlons... En Italie, la Vénétie du nord, et tout particulièrement Vérone, a été la proie de précipitations extrêmement violentes ce dimanche 23 août, en plein après-midi. De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignent de la virulence de l'orage de grêle, qui n'a fort heureusement pas fait de victimes humaines. En revanche, de nombreux arbres (arrachés), voitures (emportées) et habitations (submergées) ont subi de plein fouet les intempéries qui, dans certaines rues de Venise, ne laissaient apparaître que la tête des malheureux riverains, leur corps étant entièrement submergé par l'amas de glace et d'eau formé par l'orage en un temps très court.

Les pompiers, qui ont mené 200 opérations de secours, ont dû intervenir dans de nombreuses communes avoisinantes, dont Sant’Ambrogio di Valpolicella, productrice du célèbre vin. L’orage s’est aussi déplacé vers l’est sur les villes de Vicence et Padoue, dans la même région proche de Venise.