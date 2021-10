Les lauréats du prix de l’économie sociale 2021 sont connus !

"Casa Legal", "Les Petits Producteurs" et le café citoyen "Altérez-vous" ont séduit le jury. Des démarches inspirantes qui démontrent qu'il est possible d'entreprendre autrement.

Trois entreprises wallonnes et bruxelloises ont vu leur travail récompensé, ce mardi, dans le cadre de la 28e édition du Prix de l'Economie sociale.

Organisé en partenariat avec la rubrique Inspire de La Libre et grâce au soutien de plusieurs organisations d'économie sociale, des Régions bruxelloise et wallonne, ce prix a pour objectif de mettre en valeur des entreprises qui se distinguent par leur impact sociétal, développent des modèles économiques innovants et résilients tout en créant des emplois durables sans que la recherche du profit soit l'unique moteur.

Sélectionnés parmi huit candidats nominés, les entreprises lauréates recevront chacune un montant de 2500 €.

Pour la Région bruxelloise, il s'agit de l'asbl Casa Legal, qui déploie un modèle innovant d'aide aux justiciables sur base du modèle des maisons médicales.

Pour la Wallonie, le prix va à la coopérativeLes Petits Producteurs qui propose des magasins d'alimentation locale et bio à Liège et Visé, en soutenant des filières de production qui offrent un prix juste au producteur.

Le Prix Inspire va pour sa part au café citoyen "Altérez-vous" installé à Louvain-la-Neuve, pionnier dans sa démarche de sensibilisation à la consommation responsable.