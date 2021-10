Passer de l’espoir à l’action

Après une première édition bruxelloise d'envergure en septembre - qui a accueilli près de 200 exposants et des milliers de visiteurs sur le site de Tour&Taxis -, le salon HOPE revient à Namur ces 23 et 24 octobre. "Nous réitérons le salon en plus petit comité avec une cinquantaine d'exposants lors de cette édition namuroise", explique Adélaïde Blondiaux, organisatrice de l'événement. Il rassemblera, pour sa 6e édition en quatre ans, "des initiatives positives pour la société et des solutions concrètes pour changer le monde". Les visiteurs pourront y découvrir des projets "innovants, durables et inspirants". Et de citer, par exemple, un réseau de téléphonie citoyenne ou encore des biscuits conçus à base de résidus issus de la production de bière.

C'est par ailleurs l'occasion de "réunir les acteurs agissant pour le bien commun afin de créer des rencontres et des synergies" entre ceux-ci. Et d'amplifier le mouvement pour une transition juste et durable.

Agir sans plus attendre

"C'est la rencontre des acteurs de demain qui n'espèrent pas, qui n'attendent plus. Mais qui agissent au quotidien pour construire ensemble le monde d'après. Et aujourd'hui, nous avons les clés de la solution", commente Adélaïde Blondiaux. Célia Sapart, glaciologue, climatologue et experte du Giec, sera l'invitée d'honneur de cette édition. Elle se penchera, lors d'une conférence, sur les enjeux et les solutions au changement climatique.

Les visiteurs pourront aussi visionner le film documentaire Bigger than us, retraçant le parcours de sept jeunes engagés dans la lutte pour les droits humains, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à l'éducation et l'alimentation. De quoi trouver, peut-être, une source d'inspiration. Cet événement offre "une bouffée d'espoir qu'un monde meilleur est possible, propose de développer sa créativité et devenir ainsi acteur du changement en créant sa propre solution pour changer le monde. On peut tous donner du sens à nos actions, pour soi, pour les autres et pour la planète."

HOPE : des solutions pour changer le monde, aura lieu à l'Arsenal de Namur ces 23 et 24 octobre 2021.