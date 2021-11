Comment ramener de la vie au coeur des villages ?

La matinée a été plutôt calme pour Sabrina Rouet. "Ce sont les vacances, c'est normal", commente la gérante de la boulangerie "La place des gourmands". Un client entre, les pieds en chaussettes dans ses tongs, ne craignant manifestement ni le froid ni la pluie de ce début de mois de novembre. Nul besoin d'exprimer sa commande. Il se dit "peu habitué" et pourtant, la boulangère la connaît déjà. "Un carré blanc ?". Correct, lui signifie l'homme. Il a oublié son portefeuille. Qu'à cela ne tienne ! "Vous réglerez ça la prochaine fois !", lui répond Mme Rouet.

La petite boulangerie a installé ses quartiers en plein cœur du village de Ligny, juste en face de l'imposante église. C'était il y a un an, à l'initiative d'un habitant qui avait le souhait de ramener de la vie dans le village par le biais d'un commerce. Depuis plusieurs années en effet, les boutiques avaient déserté cette entité de la commune de Sombreffe, en Région Wallonne. "Il y a 25 ans, nous avions plusieurs boucheries et boulangeries, une épicerie, la Poste… Petit à petit, tous ces commerces de proximité ont fermé par manque de clientèle, jusqu'à ce que la dernière boulangerie mette la clé sous la porte il y a 4 ans", retrace Odile Somville, présidente de la coopérative "Vivre à Ligny".

Cette coopérative de citoyens lignards (ils sont 109 à avoir souscrit à des parts) a fait éclore le projet de boulangerie. "Au départ, nous avions lancé un toute-boîte pour avoir l'avis de la population : voulaient-ils un commerce et si oui, lequel : un point post, un distributeur de billets, une boulangerie ou une épicerie ?" A cet appel, 400 coupons sont retournés (sur 2 600 habitants). L'épicerie arrive en tête des souhaits. "Mais il fallait un local de 200m2 minimum pour qu'elle soit rentable, explique Odile Somville. Nous avons cherché, en vain." Un petit local se libère finalement : Mammy frit'vend ses murs. Un lieu juste assez grand pour y installer une petite boulangerie. "Un dépôt, en fait", nuance Sabrina Rouet, puisqu'elle se fournit chez un boulanger artisan de Mellet, localité voisine.

"Nous voulions autant que possible favoriser le circuit court et dès lors nous fournir chez un boulanger local, qui fasse de l'artisanat", précise Odile Somville. Le bio a été envisagé mais risquait de ne pas être accessible à tous et donc de manquer sa cible. "Il y a un certain nombre de pensionnés et d'allocataires sociaux", fait-elle remarquer. Ce sont désormais 70 à 80 clients qui se déplacent chaque jour à la Place des gourmands pour acheter pain, pâtisserie et autres produits locaux – des partenariats ont été scellés avec plusieurs producteurs du coin : miel, jus de fruits, produits laitiers. "Ce sont les mêmes têtes tous les jours, souligne Sabrina Rouet. Cela aide à créer du lien."

©D.R.





Vers une cité-dortoir ?

Pour ce faire, la ccopérative a bénéficier d’un financement de “Vis mon village”, projet lancé par la Fondation Roi Baudoin visant à retisser du lien social (lire ci-contre).

"À l'époque, Ligny était un lieu de grande cohésion, se remémore Odile Somville. La vie associative et festive y était riche". Ligny était aussi "un lieu touristique : c'est ici que Napoléon a gagné sa dernière bataille !", glisse-t-elle. Les habitants du village et alentours se rencontraient, échangeaient, se liaient. C'était un autre temps, manifestement.

Davantage encore que l'impact de la crise du Covid, qui a vu nos liens parfois se distendre, c'est du côté des évolutions démographiques qu'il faut chercher pour comprendre la situation actuelle, pense Odile Somville. "Il y a eu beaucoup de changement à ce niveau", soulève-t-elle. Certains anciens sont décédés, emportant inévitablement avec eux une partie de l'âme et de l'esprit du village ; d'autres demeurent encore mais ne sont plus les moteurs qu'ils étaient. "Il y a les enfants du village, comme moi, et puis pas mal de néoruraux, complète-t-elle. Ils se sont installés, souvent pour bénéficier de la localisation : au carrefour des trois pôles socio-économiques que sont Charleroi, Louvain-la-Neuve et Namur." Ces derniers, dit-elle, "n'investissent pas autant le village : ils travaillent ailleurs, font leurs courses ailleurs, ont leurs activités ailleurs, constate Odile Somville. Ligny est donc devenue, au fil du temps, une cité-dortoir".

Et avec ces changements démographiques, sont arrivées d'autres manières de consommer. La grande distribution a de fait joué un rôle dans ce déclin économique et social, pense Odile Somville. "On compte une dizaine de grandes surfaces à moins de 5 km à la ronde, soulève notre interlocutrice. La concurrence est trop importante, d'autant plus qu'en milieu rural, tous les habitants ou presque ont une voiture."

Des projets de cohésion sociale

Odile Somville regrette qu'il n'y ait plus de lieu de rencontre, où les habitants peuvent faire communauté. La boulangerie est un premier pas en ce sens. "Je vois les clients échanger", se réjouit d'ailleurs Sabrina Rouet.

Le groupe porteur de la coopérative ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Outre l'envie de diversifier les activités de la boulangerie et de lancer des projets autour de l'alimentation, il "cherche des financements pour créer un système de voiture partagée, explique Odile Somville. Cette voiture permettrait aux personnes âgées de pouvoir se débarrasser du véhicule qui ne leur sert que quelques heures par semaine pour faire des courses ; aux jeunes de se déplacer pour chercher de l'emploi…".

"Vis mon village", booster le vivre ensemble en milieu rural

Donner un coup de pouce financier à des initiatives citoyennes qui favorisent le vivre ensemble dans les villages de Wallonie, voilà la raison d’être du projet “Vis mon village”, lancé en 2012 par la Fondation Roi Baudoin (FRB). “Dans nos villages et quartiers, nous voyons émerger des initiatives de citoyen(ne)s qui (re)tissent du lien social, améliorent la qualité de vie et stimulent la vie communautaire”, motive la Fondation Roi Baudouin, qui vise dès lors à “soutenir et renforcer de telles initiatives”.

Cette aide est souvent indispensable pour se lancer… et perdurer. Selon une étude que la FRB a menée, “la grande majorité des associations créées pour répondre à l’appel à projets poursuivent leurs activités au-delà de la réalisation du projet financé, ce qui témoigne d’un engagement fort et durable”. La coopérative “Vivre à Ligny” en est un bon exemple. Cette année, il était lancé en collaboration avec la Ministre wallonne de la Ruralité, Céline Tellier pour un budget de 200 000 euros. Une quarantaine de projets ont finalement été soutenus.