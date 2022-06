Avec Bring Back, le come-back de l’emballage en verre réutilisable

Reportage

C'est il y a deux ans, à l'occasion d'un voyage sac au dos à la découverte du Laos et du Cambodge réalisé avec sa compagne que Laurent Halmes a pris sa "claque écologique". "J'ai été très marqué par l'omniprésence des détritus, raconte-t-il. Il y en avait véritablement partout car il n'existe aucune infrastructure pour collecter et trier les déchets dans ces pays."

L’histoire aurait pu en rester au stade du mauvais souvenir de vacances, mais, de retour en Belgique, la question le tarabuste : que pourrait-on faire pour mieux gérer les déchets d’emballage ? Le jeune ingénieur de gestion se plonge alors dans les études de cycle de vie des différents matériaux et en ressort avec une certitude : si le plastique ne peut pas être totalement remplacé dans les emballages, les récipients en verre réutilisables constituent une alternative particulièrement judicieuse dans de nombreux cas de figure.

Laver et réutiliser plutôt que jeter pour recycler

Laver et réutiliser des bouteilles et des pots en verre est cinq fois plus écologique que de recourir à du verre recyclé, avance-t-il. "Aujourd'hui, lorsque vous déposez une bouteille ou un bocal dans une bulle de collecte, elle se retrouve dans un centre de préparation. Le verre est alors broyé avant d'être envoyé dans une verrerie où on va le refondre pour produire un nouveau bocal ou une nouvelle bouteille. C'est un processus extrêmement énergivore et donc extrêmement polluant car il faut chauffer le verre à 1 500 °C pour obtenir la nouvelle matière première. En outre, ces récipients, c'est de l'argent qui quitte notre pays car, en Belgique, il n'existe plus de verrier qui fabrique des bouteilles ou des pots standards de ce type, tout part donc à l'étranger."

À l'opposé, le processus de lavage de ces récipients pour permettre leur réemploi, comme le font pour leur propre compte des producteurs de bières ou de sodas (AB Inbev, Coca Cola…), ne demande qu'une température de 80°C pendant trois minutes. "En termes d'empreinte carbone, cela fait une grande différence", insiste Laurent Halmes, citant encore les travaux de l'Agence française de l'environnement (Ademe) selon lesquels l'option nettoyage-réemploi permet d'économiser 79 % de CO2 par rapport au recours au verre recyclé, pour autant que ces opérations se déroulent dans un rayon de 200 à 300 km du site de lavage.

Pourquoi dès lors la formule ne rencontre-t-elle pas plus de succès chez nous ? "D'abord parce que la majorité des producteurs ne sont pas conscients de la différence d'impact écologique entre les deux solutions", répond notre interlocuteur, qui a sondé plusieurs acteurs à ce propos. Ensuite parce que "le métier d'un producteur alimentaire, c'est d'abord de produire des bonnes choses". Faire appel à des récipients en verre réutilisables demande de gérer une lourde logistique et "il faut des moyens pour acheter les machines et engager du personnel compétent, de l'espace pour gérer les opérations de stockage et de nettoyage… Les grandes entreprises ont ces capacités mais pas les PME. Pour ces dernières, il est compliqué d'avoir accès à ce type de solution."

Forger le chaînon manquant

Fort de cette analyse et s’appuyant sur des exemples développés chez nos voisins allemands et français, Laurent Halmes est convaincu de l’intérêt de créer une structure capable d’offrir ce service et aux producteurs belges afin de les décharger de ces opérations rédhibitoires.

Pour se lancer dans l'aventure, il a pu compter sur l'appui financier du Groupe Terre via sa branche Tri-Terre avec laquelle il a été mis en contact par le biais de la Ceinture alimentaire de Liège. Coopérative à finalité sociale, Tri-Terre s'est spécialisé dans la récupération des papiers et cartons d'origine ménagère et industrielle, qui servent notamment à fabriquer d'ingénieux panneaux d'isolation acoustique, tout en œuvrant à l'insertion socioprofessionnelle de personnes fragilisées.

Après une période d'essai de plusieurs mois, le projet Bring Back a été officiellement lancé ce mardi 7 juin. Une première laveuse de bouteilles industrielle achetée d'occasion est installée dans l'un des bâtiments du Groupe Terre – situé dans le zoning des Haut-Sarts de Herstal – et sera bientôt rejointe par un équipement complémentaire permettant d'élargir la gamme de récipients pris en charge. "Pour le moment, nous pouvons laver des bouteilles et des bocaux d'un diamètre allant jusqu'à 9 cm, soit d'une contenance allant de 50 ml à un litre, mais l'idée est d'aller le plus loin possible pour substituer un maximum d'emballages jetables par des récipients réutilisables", commente le jeune entrepreneur.

Dix millions de récipients alimentaires par an

L’ambition est que, d’ici deux à trois ans, ce premier centre de lavage belge traite annuellement dix millions de récipients alimentaires, avec à la clef une dizaine d’emplois, complète le directeur de Tri-Terre William Wauters. La coopérative, qui se charge de la gestion de ces installations, y investira au total environ 300 000 euros.

Adossé à celles-ci, Bring Back se charge pour sa part de coordonner toute la logistique, en partenariat avec des entreprises de transport locales, consistant à récupérer les récipients usagés et assurer leur remplacement par d'autres dûment nettoyés. Cinq emplois supplémentaires devraient ainsi être créés. "Nous offrons deux types de service. D'une part, un lavage à façon pour des entreprises qui disposent de leurs propres bouteilles, casiers et système de collecte des vidanges. Quand elles ont rassemblé vingt-six palettes, de quoi remplir un camion, nous envoyons un véhicule qui va les enlever et fournir à la place des bouteilles et casiers propres. D'autre part, un service "clefs en main" où nous fournissons des récipients et des casiers "neutres" au client, c'est-à-dire n'affichant pas de marque de produit. Dans ce cas, nous organisons toute la logistique de collecte via des partenariats avec des grossistes, qui font de toute façon le tour de ces magasins pour les livrer." Une palette complète au minimum sera nécessaire pour bénéficier de ce service. Les tarifs demandés seront concurrentiels avec celui des contenants en verre jetable, avance encore M. Halmes.

Bring Back s’adresse à des producteurs établis dans un rayon de 200 km autour de son site. De quoi couvrir la Belgique, le Luxembourg, une bonne partie des Pays-Bas et le nord de la France.

"Nous avons choisi de nous lancer dans cette magnifique aventure parce qu'elle s'inscrit dans notre préoccupation de créer des emplois stables pour des personnes éloignées du marché du travail et de préserver l'environnement", souligne William Wauters qui juge le projet désormais assez mûr que pour devenir une véritable activité économique au sein du Groupe Terre. Ce dernier envisage les perspectives avec optimisme, précisant que le modèle économique a été élaboré avant le conflit en Ukraine. Or, ce pays, tout comme la Russie, était un important fournisseur de ces récipients en verre jetable en Europe. Et les producteurs qui les utilisent se retrouvent aujourd'hui face à une pénurie, encore aggravée par la hausse du prix du gaz qui a fait exploser les coûts des produits verriers. Un argument de poids supplémentaire en faveur de l'option du lavage et de la réutilisation.