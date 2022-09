Velhome, ma maison pour ton vélo

Entre 85 000 et 100 000 vélos sont volés chaque année en Belgique, et ce principalement à Bruxelles. Ramené à la population, ce chiffre est très élevé”, entame Octave Kleynjans. De quoi rebuter les usagers de la bicyclette à s’en servir dans leurs déplacements quotidiens…

Le vol serait ainsi le frein principal à l’usage du vélo, particulièrement dans les grandes villes. Selon une récente étude du SPF Mobilité, 25 % de la population belge hésite à utiliser le vélo par crainte de se le voir voler. Cela vient contrecarrer les ambitions affichées par le gouvernement régional bruxellois en termes d’usage de la bicyclette, à savoir un triplement du nombre de déplacements pour 2030.

“En France, où l’on comptabilise 400 000 vols de vélos par an, on estime que 92 % des cyclistes craignent le vol et qu’un cycliste sur deux en a déjà été victime”, appuie Octave Kleynjans.

©PHOTONEWS

Gardiennage de vélos

Devant ces constats, Paul Ravet et Octave Kleynjans, tout d’eux en école de commerce à Lyon, ont planché sur une solution. “En levant les yeux de son guidon, Paul a constaté qu’il existait de nombreux lieux inutilisés”, raconte son comparse. Ces lieux ne sont autres que les garages, parkings, jardins et autres terrasses des particuliers. Un réservoir immense.

C’est ainsi qu’en 2020, ils décident de solliciter la solidarité d’“hôtes” qui mettraient leur espace privatif à disposition de cyclistes en recherche d’un parking sécurisé pour leur bécane. La démarche débute par un test qui cible la ville française de Rouen. Un groupe Facebook met en relation hôtes et cyclistes. “C’est comme cela qu’a commencé le projet de gardiennage de vélos”, retrace Octave Kleynjans. En quelques mois, la communauté grandit et atteint le millier de membres. “Il y avait un intérêt pour l’idée !”

Le projet Velhome voit alors le jour en France, et puis – dans une moindre mesure actuellement – en Belgique et en Suisse, et se fixe pour mission de servir d'intermédiaire entre les hôtes et les cyclistes. Ceux-ci sont ainsi mis en contact par le biais d'une carte interactive (velhome.co) sur laquelle sont localisés les hôtes (quelque 500 à ce jour en France, Belgique et Suisse). "Le cycliste remplit un formulaire de contact et, à partir de là, la communication se fait entre eux, indépendamment de Velhome", explique M. Kleynjans. Ils établissent ensemble les termes de leur accord. "Nous privilégions la gratuité, commente le cofondateur de la plateforme. Le projet est basé avant tout sur l'entraide au sein de – et propre à – la communauté cycliste et sur des relations de confiance".

“Je souhaite participer à l’effort collectif contre le vol de vélo”, commente Harry Evrard. Ce cycliste Bruxellois s’est inscrit comme hôte sur la plateforme Velhome. Devant sa maison, son petit jardin pourrait accueillir quelques vélos, de même que le box sécurisé qu’il y a installé, le tout sous l’œil vigilant d’une caméra. “Peu importe l’usage, qu’il soit régulier ou ponctuel, tant qu’il y a de la place, les cyclistes sont les bienvenus !”

©Velhome

Haut potentiel de développement

À Bruxelles, la demande croissante pour les parkings sécurisés dépasse de loin l’offre disponible. “Les collectivités locales nous disent ne pas avoir la capacité d’y répondre totalement”, relate Octave Kleynjans. En Belgique, “Cycloparking développe des solutions efficaces pour le parking régulier”, salue-t-il (lire ci-contre). De son côté, Velhome se concentre davantage (pour environ 70 % des usages) sur le stationnement ponctuel : déplacement en ville, cyclotourisme, parkings proches des gares… “C’est là notre réelle plus-value.”

Pour ce qui est du parking régulier, “cela concerne surtout la solidarité entre voisins”, analyse-t-il.

Les solutions existantes ne sont en outre par toujours adaptées aux vélos familiaux de type long tail ou cargo, plus longs que les vélos classiques. Or, ceux-ci ont de plus en plus de succès et offrent une vraie alternative de mobilité aux familles avec enfants, en lieu et place de la voiture, en plus du fait qu’ils soient plus coûteux. “L’espace chez les particuliers est souvent plus grand et permet aussi de pouvoir charger les batteries des vélos à assistance électrique”, défend Octave Kleynjans.

Quoi qu’il en soit, le potentiel de développement, quel que soit l’usage, est important car “il y a des maisons partout !”, souligne Octave Kleynjans. Le tout est de continuer à faire grandir la communauté. “Nous visons plusieurs dizaines de milliers d’ici quelques années”, ambitionne-t-il.

Traquer les vélos volés

En plus de proposer une solution de parkings sécurisés, Velhome a lancé une plateforme de recensement des vols de vélos. Une manière de mobiliser sa communauté pour les retrouver mais aussi d’identifier et de communiquer les “zones à risque” (lire ci-contre), pense Octave Kleynjans. À noter que d’autres initiatives existent déjà à Bruxelles à cet égard, notons par exemple le service Vélo Flic de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles (via sa page Facebook “Veloflic PolBru”), ou encore l’autocollant “indécollable” “mybike.brussels” qui permet de voir si un vélo a été volé.

Si le modèle de Velhome n’est actuellement pas viable économiquement – tout est gratuit et le travail est bénévole – les deux étudiants lyonnais ambitionnent à terme d’en tirer un revenu : “Le service reste gratuit mais on cherche des financements publics et des collaborations avec le privé, notamment le secteur de l’assurance.”

“Passe ton garage à ton voisin”

Ils sont de plus en plus nombreux à Bruxelles : les “boxes” vélos installés et gérés par Cycloparking (une collaboration entre parking.brussels, Bruxelles Mobilité et dix-sept des dix-neuf communes bruxelloises) permettent aux cyclistes de garer leur bicyclette en toute sécurité. Le nombre de cyclistes au quotidien augmentant, l’offre de quelque 4000 places actuelles n’est pas suffisante. Pour répondre à la demande, Cycloparking fait dès lors appel aux particuliers qui auraient un garage ou un local à mettre à disposition des cyclistes.

©Gilles Toussaint

Avec "Passe ton garage à ton voisin", le cycliste bénéficie d'un emplacement sécurisé chez un particulier (le prix fixé au niveau régional est de 5 euros par mois mais peut être modifié par le particulier). Cycloparking prend en charge l'installation des équipements de gestion d'accès (ouverture avec badge), les arceaux vélos et gère l'octroi des abonnements aux particuliers en leur assignant une place. Pour s'assurer du bon fonctionnement du modèle, une convention d'occupation est signée entre le propriétaire du garage/local et Cycloparking. Parking. brussels voit dans le développement de ces partenariats un moyen de stimuler l'utilisation du vélo comme mode de déplacement en Région bruxelloise.

Où sont les parkings fiables ?

L'application mobile Owlee répertorie les parkings vélos sécurisés de la capitale sur une carte interactive. Pour chaque infrastructure, des informations – en plus d'une photo – sont données sur la qualité, la disponibilité, l'accessibilité, les antécédents de potentiels "incidents" en s'appuyant sur les avis des utilisateurs. Ces derniers sont par ailleurs invités à participer à enrichir la carte des stationnements en ajoutant ceux qu'ils auraient repérés. Récemment, l'entreprise spécialisée dans le parking BePark a annoncé sa collaboration avec la start-up. De quoi faire grandir le projet.