Le slow heat, ou comment se chauffer sans se ruiner

Avoir chaud et se sentir bien chez soi, sans faire flamber son portefeuille. Le défi est de taille, particulièrement au vu de l’explosion actuelle des prix de l’énergie. Mais est-ce seulement réalisable ? “Aujourd’hui, on a l’impression qu’on doit choisir entre se chauffer, mais ne plus avoir d’argent, ou avoir froid”, commente Denis De Grave, architecte et chercheur à l’UCLouvain. “Comment concilier les deux : conserver le bien-être tout en modérant notre consommation de chauffage ? ” interroge-t-il. Tel est le thème du projet de recherche SlowHeat, mené conjointement depuis deux ans par le département architecture et climat de l’UCLouvain et une vingtaine de familles bruxelloises érigées au statut de “cochercheur”, et financé par Innoviris.

Questionner et réinventer la norme

Dans les logements actuels, le chauffage central est la norme. “On règle le thermostat une fois pour toutes, puis on ne s’en soucie plus”, observe Denis De Grave. L’idée est de changer ces réflexes acquis depuis une centaine d’années. “Dans l’approche SlowHeat, nous sortons de l’idée que le confort découle nécessairement d’un logement à la chaleur homogène avoisinant les 21 °C grâce au chauffage central”, explique le petit groupe de chercheurs qui travaillent sur ce projet et qui entendent apporter de la nuance à la pratique. “Il existe d’autres systèmes de chauffage”, martèlent-ils. Des systèmes qui permettent de garder du confort tout en baissant la consommation d’énergie, résume en substance Amélie Anciaux, sociologue à l’UCLouvain et membre du projet SlowHeat.

Dans l'approche SlowHeat, nous sortons de l’idée que le confort découle nécessairement d'un logement à la chaleur homogène avoisinant les 21 °C grâce au chauffage central.

Pour y parvenir, les chercheurs proposent de “repenser la manière de se chauffer en ne chauffant plus l’air ambiant, les murs et les bâtiments, mais bien les corps”. Simple, ce concept peut se résumer en une comparaison parlante : de même que pour lire, une lampe de chevet située à proximité de l’utilisateur est suffisante, une source de chauffage localisée peut également garantir son confort. Nul besoin d’éclairer ou de chauffer la pièce entière. “On peut même gagner en bien-être”, commente Denis De Grave. Car cette manière de faire permet aux personnes situées dans une même pièce d’adapter le niveau de lumière (ou de chauffage) dont elles ont besoin.

Changer d’échelle et chauffer ce qui doit l’être

La baisse du thermostat, une fois actée entre les habitants d’un foyer (lire ci-dessous), est la première étape de la démarche. Selon les premières observations, “le pivot semble se situer à 16 °C”, indique Denis De Grave, qui juge qu’“une personne en bonne santé doit pouvoir parvenir à vivre dans un environnement oscillant entre 14 à 18 °C”. Mais la température ne se décrète pas théoriquement. Pour “évaluer son seuil de confort”, il faut “se confronter au froid”, estiment les chercheurs. Et à ce jeu-là, les façons de faire varient. Certains participants au projet de recherche “baissent le thermostat d’un seul coup de plusieurs degrés et puis remontent un peu si nécessaire, alors que d’autres le font progressivement”, observe Geoffrey Van Moeseke, professeur de physique du bâtiment à l’UCLouvain chez qui la température de croisière est aujourd’hui de 16 °C. “Chez nous, on est plutôt des tortues, commente Amélie Anciaux. Chaque étape est un petit effort”, admet-elle.

Une fois ce seuil déterminé, il faut habituer le corps à vivre dans un environnement moins chaud. Comme se mettre au sport peut demander un effort, baisser la température de son logement et s’y acclimater prend un certain temps. “Il n’est pas seulement question de force mentale, précise Denis De Grave. Physiologiquement, les graisses blanches présentes dans notre corps permettent d’isoler et de conserver la chaleur comme un manteau. Confronté à un froid doux pendant quelques semaines, le corps recommence également à produire des graisses brunes. Celles-ci produisent de la chaleur et nous réchauffent de l’intérieur en brûlant des calories. “Exposer son corps au froid lui permet en quelque sorte de comprendre que l’hiver est là et s’y adapter.

Habillement, acclimatation et activité

À partir de cette température de base, on ajoute des apports de chaleur en fonction de la nécessité. Attention cependant à ce préalable : pour pouvoir faire des choix pertinents et utiliser chaque source à bon escient, encore faut-il “récupérer la maîtrise de son système”, et comprendre comment il fonctionne et les coûts qu’il génère, soulèvent les chercheurs de l’UCLouvain…

“En télétravail, penser à aller chercher une boisson chaude, profiter d’une pause pour passer l’aspirateur, installer un pédalier sous le bureau ou s’asseoir sur une balle de kiné… ”

“Dans l’idée de sobriété, on propose de privilégier dans un premier temps les solutions les moins voraces en énergie”, explique Alice Anciaux, évoquant plusieurs pistes explorées : s’habiller plus chaudement et privilégier les vêtements techniques destinés à la pratique du sport ; réfléchir à la manière dont on occupe l’espace et dont on exploite chaque pièce – en fonction de l’orientation du bâtiment par exemple – ; et faire de l’activité physique, qui permet de dégager davantage de chaleur que les 100 wattheures émis par un corps au repos. “En télétravail, penser à aller chercher une boisson chaude, profiter d’une pause pour passer l’aspirateur, installer un pédalier sous le bureau ou s’asseoir sur une balle de kiné… ”, énumère encore Denis De Grave. On peut aussi se rassembler dans une même pièce pour travailler ou placer les activités qui réchauffent à différents moments de la journée, comme prendre une douche sur le temps de midi.

Un chauffage multimodal

Comme la mobilité, le chauffage en mode slow, pour être le plus efficace possible, se veut multimodal. On optera pour la réponse la plus appropriée et la plus sobre. Ainsi, si l’habillement, l’activité et l’acclimatation ne permettent pas un confort suffisant, on choisira des manières de se chauffer localement via des équipements de chauffage de proximité. “On chauffe alors par conduction – en contact avec la matière – ou par rayonnement”, explique Geoffrey Van Moeseke. Au plus proche du corps, au moins puissant doit être le dispositif, et inversement. Gilet, couverture, poncho, tapis et siège chauffants peuvent aisément pallier la baisse de température. Il en va de même pour les tableaux chauffants que l’on place, par exemple, à côté de l’écran d’ordinateur ou à la sortie de la douche. “Ce sont des technologies low tech : basiques, faciles à utiliser et à maîtriser et qui se démocratisent”, précise M. Van Moeseke. Et si elles impliquent un “transfert du gaz vers l’électricité, la hausse de la consommation de celle-ci est minime”. À titre d’exemple, un poncho chauffant électrique ne consomme que 50 wattheures. “Le potentiel d’innovation technologique est immense”, ajoute-t-il.

Gilet, couverture, poncho, tapis et siège chauffants peuvent aisément pallier la baisse de température.

“Attention à l’effet rebond”, prévient toutefois Amélie Anciaux. Le risque existe, en effet, que le bénéfice de ces technologies basse consommation soit effacé en raison d’une utilisation accrue et non justifiée de ces dispositifs, augmentant finalement la consommation d’énergie globale.

Au sein du département architecture et climat de l'UCLouvain, une trentaine de postes de travail ont été équipés de matériel chauffant. ©Valentine Van Vyve

De la vulnérabilité du système à sa résilience

Selon les chiffres publiés par Bruxelles Environnement, la consommation de chaleur résidentielle équivaut à un tiers des émissions directes de gaz à effet de serre en Région bruxelloise – le chauffage des bureaux et les transports se partageant les deux autres tiers. Par ailleurs, 84 % de l’énergie consommée dans un logement l’est pour produire de la chaleur. “En se lançant dans le slow heat, on peut s’attendre à une baisse de la consommation de chauffage de l’ordre de 30 %, explique Denis De Grave. Dans les familles de cochercheurs, on observe une baisse qui va de 25 à 90 % ! ” Or, “quand on baisse le thermostat d’un degré, on diminue la facture de 5 à 10 % ”, ajoute M. Van Moeseke. Le calcul est vite fait et les gains – financiers et écologiques – sont loin d’être négligeables.

Quand on baisse le thermostat d’un degré, on diminue la facture de 5 à 10 %.

Bien sûr, améliorer la performance énergétique globale des bâtiments est une solution à privilégier, soulignent les chercheurs. Mais encore faut-il en avoir les moyens financiers. “La Région Bruxelles Capitale se donne trente ans pour isoler tous les bâtiments. Quand bien même y arriverait-elle : que fait-on d’ici-là ? ” interroge Geoffrey Van Moeseke. “Notre pratique actuelle est fortement inadaptée et handicapante pour faire face aux crises climatique, environnementale, économique et énergétique”, observe-t-il encore. La pratique du slow heat, bien davantage qu’un “écogeste”, constitue a contrario “un élément de réponse aux grands enjeux et défis et à la résilience de nos sociétés”.

Le chauffage, un sujet de discussion, à la maison et en société

”Le chauffage et la chaleur, c’est un ensemble de normes sociales… qu’il faut déconstruire. On a l’habitude de vivre dans des atmosphères à 20-21 °C, sans se poser la question de savoir si cela nous convient, si finalement on ne pourrait pas être confortable avec quelques degrés en moins”, observe Amélie Anciaux, sociologue à l’UCLouvain. Questionner les pratiques et faire du chauffage un sujet de discussion, au sein de son foyer et au-delà, est un prérequis au slow heat. Quelle est la norme ? Qu’est-ce qui est acceptable individuellement et collectivement ? Le projet de recherche en action-participation tente d’y apporter des réponses. Et de tordre le cou à certaines idées reçues. “La chaleur dans une habitation est valorisée socialement alors que le froid est vu comme un signe de mal-être et de pauvreté”, souligne encore Amélie Anciaux. Comment assumer des températures plus fraîches quand on reçoit chez soi ? Comment faire face aux craintes exprimées par l’entourage vis-à-vis des enfants et de la santé de manière générale ?

Il n’est pas question d’apporter des solutions clés sur porte, mais d’inviter les gens à se saisir de ces sujets et à inventer leur propre manière de se chauffer. “On n’est pas normalisants. Ce sont des propositions – et non des injonctions – qui invitent à ouvrir une nouvelle voie, tout en prenant en compte le contexte, le bagage, les corps, les besoins, la marge d’action de chacun.”

Par ailleurs, le slow heat s’adresse à “des personnes à qui il est décent de parler de sobriété”, qui ont les moyens de faire le choix de celle-ci. “Subir la sobriété, c’est de la pauvreté, insiste à cet égard Amélie Anciaux. Pour les personnes précarisées, l’enjeu est de leur redonner du confort sans augmenter la facture.”

Au bout de trois ans de recherche, SlowHeat ambitionne de “faire la preuve d’un concept”, de comprendre quels sont les freins et les leviers. “Nous démarrons un chantier que d’autres pourront s’approprier.”