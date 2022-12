La laitue d’eau, de plante invasive à plante miracle

Des chercheurs en bottes et gants

“La laitue d’eau est apparue en 2012 dans la région. Chaque année, elle envahit ce contre-canal sur une quinzaine de kilomètres à partir du mois d’août, empêchant le bon écoulement des eaux et menaçant la biodiversité”, explique Romain Brusson, chargé de mission Environnement à la Compagnie Nationale du Rhône. Pendant un mois entier, il supervise le chantier : une pelle amphibie et une pelle à bras long retirent de l’eau la plante invasive, par tonnes entières, et la chargent aussitôt dans des camions en un ballet incessant.

Romain Brusson, chargé de mission Environnement à la Compagnie Nationale du Rhône, supervise l'évacuation des tonnes de laitue d'eau qui ont envahi un contre-canal du fleuve. Directrice de recherche au CNRS, l'éco-chimiste Claude Grison est lauréate du Prix de l’inventeur européen 2022. ©Laure de Charette

C’est alors qu’intervient l’équipe, jeune et diablement motivée, d’employés de l’entreprise Bioinspir et de chercheurs du CNRS et de l’Université de Montpellier travaillant au sein du laboratoire de chimie bio-inspirée et d’innovations écologiques, dit ChimEco.

À deux kilomètres du contre-canal, ils sont là tous les jours, chaussés de bottes, armés de gants, peu sensibles à l’odeur nauséabonde et aux mouches qui pullulent sur les tas de laitues déversés par les camions. Ils attrapent une à une chaque laitue pour en arracher les racines, qu’ils entreposent soigneusement dans des grands bacs en plastique. Des grandes manœuvres réalisées sous l’œil avisé de Claude Grison, la grande orchestratrice de cette récolte pas banale. Directrice de recherche au CNRS, lauréate en juin du Prix de l’inventeur européen 2022, cette éco-chimiste dans l’âme a eu une intuition géniale : et si ces fameuses plantes exotiques envahissantes, qui vivent parfois dans des environnements pollués, avaient des propriétés dépolluantes ?

Bingo ! Après de longues années de recherche, d’essais infructueux et de découragement, la chercheuse a mis au point une méthode de décontamination des eaux polluées avec ces plantes qui ont la particularité d’absorber les composés métalliques. Une première mondiale. Et l’occasion pour la Compagnie nationale du Rhône, forte de dix ans d’expérimentation de techniques de lutte contre ces plantes invasives, “d’enfin valoriser, comme espéré, cette plante qui n’était auparavant qu’un déchet” précise Romain Brusson.

Originaire d’Amérique du Sud, la laitue d’eau envahit les rivières et canaux, empêchant le bon écoulement des eaux et menaçant la biodiversité. ©Laure de Charette

“Notre filtre dépollue très bien l’eau”

Concrètement, les racines de la laitue d’eau sont d’abord séchées puis broyées en une poudre de fines particules, qui sert à fabriquer un filtre végétal. Le filtre est ensuite placé dans un dispositif qui pompe l’eau d’un cours d’eau pollué. Le filtre capte et stocke tous les éléments métalliques. “Nous l’avons utilisé avec succès en Occitanie, sur l’ancienne mine de zinc de Saint-Laurent-le-Minier dans le Gard. Les eaux de pluie s’infiltraient dans les galeries souterraines et ressortaient polluées. Jusque-là, ces eaux étaient traitées à la chaux, ce qui générait des boues toxiques qu’il fallait stocker dans des sites proches de la saturation. Notre filtre, lui, capte le zinc et le fer et dépollue l’eau, sans empreinte environnementale” explique Claude Grison.

Mais pas question pour cette scientifique de renom de s’arrêter au milieu du gué. Ce filtre est ensuite réutilisé sur un autre site, en l’occurrence l’ancienne plus grande mine d’or du monde à Salsigne (Aude). “Là aussi, les pluies lessivent les sols et l’eau gorgée d’arsenic s’écoule dans les rivières de la vallée. Notre filtre végétal gorgé de fer capte très bien l’arsenic. ”

Les racines de la laitue d’eau sont d’abord séchées puis broyées en une poudre de fines particules, qui sert à fabriquer un filtre végétal. ©Laure de Charette

La laitue d’eau, mais aussi la jussie d’eau, la renouée du Japon ou encore la canne de Provence : des dizaines de plantes exotiques envahissent l’Occitanie et, pour certaines, la France et même l’Europe. “Personne ne s’était intéressé à la composition minérale de ces plantes jugées catastrophiques, explique Claude Grison. Elles ont pourtant des propriétés spécifiques ! ”. Et non des moindres. Grâce à elles, la chercheuse se targue de “faire coup double” : “Nous contrôlons leur prolifération et nous les valorisons”.

Ce faisant, elle prélève délicatement quelques racines et feuilles d’une plante poussant sauvagement sur les berges du Rhône. “Je ne la connais pas bien, sourit-elle, je vais la tester au laboratoire tout à l’heure. ”

“Une chimie écologique, engagée et durable”

La chimiste fait même coup triple, si l’on peut dire. Car la poudre végétale peut aussi servir d’écocatalyseur pour créer de nouvelles molécules pour l’industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique. De quoi s’agit-il ? “En chimie, un catalyseur est un élément qui permet par sa simple présence de faire avancer une réaction, voire de la provoquer, décrit-elle. Le plus souvent dans l’industrie, ces catalyseurs sont d’origine minière. Les nôtres sont d’origine végétale. Nous sommes les seuls à en fabriquer de tels. Ils sont mis en œuvre dans des procédés respectueux de la nature et sans dérivés de la pétrochimie. ”

Un exemple concret : “La laitue d’eau nous sert pour élaborer un parfum. Elle pourrait également nous permettre de fabriquer un solvant vert. On lui trouve sans arrêt de nouveaux usages ! ”, s’enthousiasme la scientifique. Pour commercialiser le fruit de ses recherches, Claude Grison a notamment cofondé la start-up Bioinspir, spécialisée dans la production et la commercialisation de molécules biosourcées et naturelles. Car elle a toujours à cœur la cohérence écologique et économique de ses recherches. Au total, elle et ses équipes ont déposé 36 brevets différents d’écocatalyseurs végétaux. “Notre travail a du sens. Nous ne faisons pas que préserver la biodiversité en ramassant les plantes envahissantes, dépolluer des sites avec nos filtres végétaux ou produire des cosmétiques naturels grâce à nos écocatalyseurs. Nous repoussons les limites de la chimie verte depuis 15 ans. Notre défi est de développer une chimie écologique, engagée et durable. ”

Et de chausser à son tour ses bottes pour, le plus naturellement du monde, rejoindre ses équipes et les aider à arracher, à la main, les milliers de racines humides des laitues d’eau tout juste récoltées.