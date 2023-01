The Shifters, quand des citoyens amorcent le tournant vers une société sans carbone

La cinquantaine de bénévoles rassemblés sirotent joyeusement des bières bruxelloises en attendant le conférencier du jour. “Je rappelle l’urgence climatique dans laquelle on se trouve ! ”, annonce Quentin Lancrenon. Pas de quoi casser l’ambiance, juste question de rappeler le cadre…

Sans débat d’idées, pas de solution

“L’urgence climatique, c’est maintenant”, rebondit Pascal Vermeulen. Le cofondateur du bureau de consultance Climact dispose de vingt minutes pour exposer les réussites, les limites et les résultats des Plans climat régionaux et fédéraux. Ca va vite, le sujet est sérieux mais abordé avec humour et optimisme. “Un de nos rôles – car la thématique l‘exige – est de former les adhérents”, explique Quentin Lancrenon en marge de cette présentation. Les idées présentées lors de ces soirées ne sont pas nécessairement adoubées par l’association, mais elles n’en sont pas moins “nécessaires au débat, sans lequel on ne peut trouver de solution”.

Après 45 minutes de conférence-débat, vient le tour de Thomas. Ce dernier s’est lancé dans un laborieux travail d’application du Pan de transformation de l’économie française (PTEF) développé par le Shift Project, à la Belgique. Une gageure, pour un bénévole. Mais la motivation semble sans faille. Plusieurs secteurs n’étant pas encore couverts, notamment celui de la culture, il lance un appel à ceux qui aimeraient travailler sur sa décarbonation.

Nicolas a quant à lui analysé l’impact environnemental de l’industrie belge (30 % des gaz à effet de serre) et les leviers d’action à exposer au secteur. Après six mois de travail, cet ancien employé dans l’industrie pharmaceutique vient en présenter les résultats. “J’espère que ça vous a donné envie de travailler avec nous ! ”, lance-t-il à l’issue du temps qui lui a été imparti.

Des études, et après ?

Ces travaux sur la décarbonation de l’économie permettront, outre la sensibilisation de ses membres et du grand public, de peser sur le débat, remplissant ainsi le rôle d’un “lobby citoyen”. “On s’adresse au grand public, qui doit être sensibilisé pour faire changer les choses ; aux autorités, pour infléchir les lois ; aux entreprises, qui produisent les biens et les services que nous consommons”, explique Quentin Lancrenon.

Céline, Nathan, Pierre et Chantal, notamment, assistent pour la première fois à une réunion des Shifters. Par curiosité, par envie d’agir et “d’aller plus loin” dans leur engagement en faveur du climat. Ces nouvelles recrues viendront garnir les rangs des quelque 22 000 bénévoles (dont 200 en Belgique) dispersés au sein de 56 antennes locales dans les pays francophones. En trois années d’existence, l’association a gagné 20 000 membres !

Si les Shifters soutiennent et diffusent les travaux du Shift Project et partagent avec lui le constat de la “double contrainte carbone selon laquelle le changement climatique et la raréfaction des ressources fossiles imposent un changement progressif et radical de nos modes de vie”, Quentin Lancrenon insiste sur la dynamique fondamentalement citoyenne des Shifters et appelle à “démonter la figure tutélaire de Jean-Marc Jancovici”, le fondateur du Shift Project (lire ci-dessous).

Des intellectuels, mais pas seulement

En Belgique, l’association s’est constituée autour d’un groupe d’ingénieurs. Historiquement donc, c’est la profession dominante au sein des Shifters. “La notoriété du Shift Project s’est faite sur des capacités techniques et scientifiques fortes, analyse M. Lancrenon. C’est un héritage auquel nous tenons” et qui participe à sa légitimité. Mais l’ambition est de sortir de ce relatif entre-soi pour toucher “tous les publics” et ainsi tendre vers une “représentation plus fidèle de la société, en incluant une diversité de parcours, de trajectoires, de profils” ; s’étendant au-delà des milieux socioéconomiques privilégiés. Et M. Lancrenon d’insister sur le fait que “ceux-ci, parce qu’ils en ont les moyens, ont le devoir d’agir”.

Cette ouverture est par ailleurs essentielle pour porter le message auprès de tous les publics, pense Jérémy Pontif. “De la même façon qu’un médecin parlera de manière adéquate à des professionnels de la santé ; un ingénieur n’est pas le profil le plus indiqué pour s’adresser à des publics précarisés”, illustre-t-il. Or, on a besoin de tout le monde pour faire face au défi climatique.

Et maintenant, que fait-on ?

“On est tous d’accord sur la gravité de la situation. Que fait-on maintenant ? La culpabilisation et le jugement ne font pas avancer les choses. On commence plutôt par réhabiliter la puissance du collectif, par refaire société et fédérer autour d’un récit et d’un projet de société commun, au-delà de nos différences, des antagonismes – notamment politiques (l’association se dit "apartisane", NdlR) – et de la polarisation si prégnante ces derniers temps”, résument les coordinateurs.

C’est donc aussi pour “se sentir porté par le groupe”, comme l’exprime Christine, que les bénévoles s’impliquent dans le projet. “De nombreuses personnes arrivent avec un sentiment d’éco-anxiété, en disant qu’elles veulent agir pour faire changer les choses, relate Jérémy Pontif. Mais elles ne savent pas comment et doutent de l’impact qu’elles peuvent avoir”. Pourtant, “il existe des milliers de façon de contribuer à changer le système”, assure-t-il.

L’association propose à ses membres différentes missions en fonction des capacités d’engagement de chacun. Le spectre est large : de la réservation d’une salle pour une conférence à la réflexion sur la place de la durabilité dans le cursus des étudiants, en passant par la réalisation du bilan carbone d’un chantier d’aménagement du territoire. Des bénévoles sont même formés pour devenir conférenciers. “Certains membres ne sont pas actifs dans l’association mais ils véhiculent des messages auprès de leurs réseaux. Ca participe au changement et peut en inspirer d’autres”, souligne Jérémy Pontif. La persuasion par les pairs fonctionne à cet égard assez bien : de trois médecins bénévoles, il y en a, à ce jour, une vingtaine, illustre le coordinateur.

Valentine Van Vyve

Dans l’ombre de “Janco”

Né en France en 2010, The Shift Project est une association, à la fois lobby et groupe de réflexion, qui œuvre à la transformation de l’économie face au défi de la crise climatique et de la raréfaction des ressources. “Guidée par l’exigence de la rigueur scientifique”, elle entend “éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique”. Une ambition notamment traduite dans un ouvrage (”Le plan de transformation de l’économie française”) qui dresse un état des lieux secteur par secteur – mobilité, agriculture, logement, emploi, santé, administration publique…- et formule des propositions de décarbonation pour chacun d’entre eux.

“Le temps du monde fini commence”

Derrière cette initiative, on trouve l’empreinte de Jean-Marc Jancovici. Ingénieur polytechnicien, “père” de la méthode du bilan carbone ou encore membre du Haut conseil pour le climat chargé d’évaluer la stratégie climatique du gouvernement français, “Janco” est devenu ces dernières années un acteur incontournable dans le paysage médiatique francophone grâce notamment à des conférences en ligne où il décrypte les liens entre croissance économique, consommation d’énergies fossiles et dérèglements du climat, mettant en évidence l’immensité du chantier auquel font face nos sociétés et les risques de déstabilisation qui vont en s’accroissant si ces enjeux ne sont pas abordés dans l’urgence. Un discours qui trouve un écho croissant par les jeunes étudiants ingénieurs.

Peu tendre avec les médias et les politiques qu’il juge, non sans raison, peu à la hauteur du défi climatique, remarquable vulgarisateur, ses positions pro-nucléaires, mais aussi en faveur de la taxe carbone et de la décroissance séduisent certains autant qu’elles agacent d’autres, qui lui reprochent selon les cas une forme de néomalthusianisme ou des analyses biaisées sur les énergies renouvelables.

Pour se forger une opinion, le mieux est encore de se plonger dans l’un de ses nombreux ouvrages tel “L’avenir climatique : quel temps ferons-nous ?”,“Le plein s’il vous plaît !”,“Transition énergétique pour tous ! Ce que les politiques n’osent pas vous dire” ou encore dans la bande dessinée “Le monde sans fin”, cosignée avec le dessinateur Christophe Blain, devenue un véritable phénomène de librairie depuis sa sortie il y a un an.

Gilles Toussaint