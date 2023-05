”Pour changer les choses, changez de supermarché !”

Bruxelles - See U: Pedalo - Supermarche cooperatif. A Bruxelles le 2 mars 2023 ©JC Guillaume

Lancé peu avant le Covid par une équipe de quatre personnes, Le Pédalo a bénéficié d’un certain “changement de mentalité”, commente Françoise Viellevoye. “On a constaté, à ce moment-là, que les gens étaient prêts à changer leur manière de consommer. ” Encore fallut-il trouver un lieu où s’établir. “Dans une commune dense comme Ixelles, on a éprouvé des difficultés à trouver un lieu pour installer le magasin”, se souvient-elle. En attendant mieux, pour garder la petite communauté qui s’était constituée, les quatre cofondateurs ont ouvert un e-shop de produits secs, dont les commandes sont préparées par les coopérateurs. D’une installation temporaire dans des bâtiments de l’avenue de la Couronne, le Pédalo a finalement pris ses quartiers dans le complexe en construction USquare, sur le site des anciennes casernes Fritz Toussaint.

Une quatrième roue au carrosse

Après BeesCoop à Schaerbeek, WAnderCoop à Anderlecht et Bab’l Market à Woluwe-Saint-Pierre, Le Pédalo est le quatrième acteur dans le paysage des supermarchés coopératifs de la région bruxelloise (lire ci-contre). Ceux-ci se posent comme une “alternative durable – du point de vue environnemental, sanitaire, social et du respect des producteurs – à la grande distribution” en en prenant le contre-pied. Pourtant partie intégrante du secteur marchand, “le magasin est à but non lucratif”, souligne d’emblée Françoise Viellevoye : les marges dégagées (25 % sur tous les produits) sont réinvesties dans la coopérative.

guillement Savoir d‘où viennent les produits que l’on consomme, c’est une manière de savoir où va notre argent, de créer du lien avec les producteurs, de mettre l’humain et non le profit au centre de l’acte de consommation.

Les produits proposés sont le plus possible locaux, bio et de saison. “On essaie par ailleurs de diminuer l’approvisionnement via des grossistes pour favoriser les petites structures”, précise Françoise Viellevoye. Au-dessus des légumes, une affiche présente d’ailleurs la ferme du Peuplier, fournisseur du Pédalo en fruits, légumes et miel. “Savoir d‘où viennent les produits que l’on consomme, c’est une manière de savoir où va notre argent, de créer du lien avec les producteurs, de mettre l’humain et non le profit au centre de l’acte de consommation”, poursuit notre interlocutrice. “En m’impliquant dans la coopérative, je soutiens des passionnés qui produisent des aliments de qualité à des prix accessibles”, motive Guillaume en guise de résumé.

Bruxelles - See U: Pedalo - Supermarche cooperatif. A Bruxelles le 2 mars 2023 ©JC Guillaume

“Oui, le bio est hors de prix… dans la grande distribution”

Si le soutien à une agriculture durable est essentiel dans le modèle du Pédalo, l’accessibilité à une alimentation de qualité l’est tout autant. Le modèle du travail bénévole, hormis deux salariés, et les faibles marges permettent d’être “25 % moins cher qu’un magasin bio traditionnel”, vente Françoise Viellevoye. “Et surtout, moins cher que le bio en grande surface ! ” La fondatrice du Pédalo s’y rend régulièrement pour analyser les différences de prix entre les produits. “Les œufs sont vendus 0,56 euro/pièce en bio, soit bien plus cher que les œufs bio du Pédalo et que les œufs conventionnels”, souligne-t-elle. “À côté de cela, un fromage Vache qui rit est vendu à 24 euros/kg, soit le même prix que la viande bio du Pédalo. La Vache qui rit bio se vend quant à elle à 41 euros/kg, soit le prix du saumon dans notre magasin ! Pourtant, ce n’est pas un produit de qualité. La grande distribution entretient le mirage que le bio, c’est cher. Oui, le bio est hors de prix… dans les supermarchés conventionnels ! ”

La convivialité au lieu de l’anonymat

La proximité de l’ULB et de la VUB pousse par ailleurs Le Pédalo à adapter son offre à de plus petits budgets. Des adaptations salutaires, aussi, pour favoriser la rencontre de différents publics. Le supermarché est aussi un lieu de sociabilisation. Les “bonjour” et “au revoir” s’échangent au fil des arrivées et des départs. “On se connaît tous, dans cette grande famille de 300 personnes”, s’amuse Françoise Viellevoye. “Ici, on sort du côté impersonnel des supermarchés”, poursuit Guillaume en attendant patiemment son tour à la caisse, car Emmanuelle, qui y officie, manipule rarement le programme informatique… “‘Faut être flexible, c’est une coopérative ! ”, s’amuse-t-elle.

“Pour favoriser le lien et les échanges, nous organisons des ateliers et des conférences autour de l’alimentation, complète Françoise Viellevoye. On ajoute des couches de convivialité ! ”

Les supermarchés coopératifs bruxellois, sur le modèle développé par BeesCoop, sont des laboratoires économiques, sociaux et culturels. Où l’on cherche un changement de paradigme, où l’on bouge le curseur des valeurs. “Je me sens passer du statut de consommateur à celui d’acteur”, illustre Guillaume. “On est plusieurs milliers à être impliqués concrètement dans un changement de système. On peut faire partie du changement en faisant ses courses, assure Françoise Viellevoye. Consommer, c’est voter avec son portefeuille ! ”

Eline Dispa et Françoise Viellevoye assurent la gestion du Pédalo grâce à un subside de GoodFood. ©JC Guillaume

BeesCoop essaime son modèle à Bruxelles

Si Françoise Viellevoye et Eline Dispa ont pu lancer Le Pédalo, c’est en grande partie grâce à BeesCoop, qu’elles ont fréquenté comme coopératrices. “À l’époque, c’était juste un garage”, se souvient la première. Le supermarché coopératif, pionnier à Bruxelles, s’est étendu au fil des années et occupe aujourd’hui 450 m², à Schaerbeek. “L’idée était de mettre sur pied un projet concret dans le secteur de l’alimentation, puisqu’elle touche tout le monde, retrace Martin Raucent, cofondateur de BeesCoop. Proposer une alternative d’ampleur et économiquement pérenne au système capitaliste, qui décloisonne l’alimentation de qualité et nourrisse des gens (ils sont 4000, huit ans plus tard, NdlR)”, résume-t-il.

S’inspirant de Park Slope à New York et de La Louve à Paris, un petit groupe de citoyens, Bruxellois d’adoption, a créé BeesCoop : un supermarché coopératif sans but lucratif, à marge unique, qui requiert la participation active de ses membres et qui soit un “one-stop shopping”.

Le modèle BeesCoop, c'est un supermarché coopératif sans but lucratif, à marge unique, qui requière la participation active de ses membres et qui soit un "one-stop shopping".

Le modèle développé vise à rendre l’alimentation de qualité accessible, travailler en autogestion, soutenir l’agriculture paysanne et créer du lien social, tout en tendant vers un objectif largement atteint de mixité intergénérationnelle, mais aussi culturelle (ou comment changer les comportements alimentaires et faire des supermarchés des lieux de sociabilisation). L’équilibre socioéconomique pour sa part est plus compliqué à réaliser car “même en diminuant la marge au maximum, les produits sont plus chers que ceux issus de l’industrie agroalimentaire, concède Martin Raucent. La tension est permanente entre durabilité et accessibilité.”

Accompagner les collectifs citoyens

À l’échelle locale, BeesCoop tire son épingle du jeu. Mais une masse critique est nécessaire pour influer sur les pratiques à plus large échelle. “Nous n’avons jamais eu la vocation de faire des franchisés ou de lancer une chaîne de magasins, explique Martin Raucent. La volonté est plutôt de soutenir et accompagner des collectifs de citoyens qui souhaiteraient se lancer.” Depuis lors, trois magasins, et bientôt un cinquième dans le Nord Ouest de la capitale, ont vu le jour à Bruxelles – mais aussi à Liège, Louvain-la-Neuve, Waterloo et Jurbize – sur le modèle BeesCoop. Un subside de la Région bruxelloise visant à faire grandir les initiatives existantes a permis de leur délivrer des formations théoriques et de terrain, des temps de coaching et de conseils. “Nous partageons notre expérience, notre expertise et essayons d’apporter des solutions à leurs problèmes, en mutualisant notamment les ressources” logistiques et techniques, précise M. Raucent.

Une sécurité sociale de l’alimentation ?

Et si l’alimentation constituait le 8e pilier de la sécurité sociale ? “La question est de savoir comment améliorer le système alimentaire, explique Martin Raucent. Certains chercheurs ont imaginé un revenu universel alimentaire qui participerait à amener un changement de consommation vers une alimentation saine, durable, locale, bio et de saison”.

”100 à 150 euros/mois à chaque citoyen pour consommer des aliments de qualité dans des lieux définis”, précise-t-il. Le dispositif est actuellement testé chez BeesCoop. En collaboration avec le CPAS et l’épicerie sociale de Schaerbeek, certaines personnes socio-économiquement fragiles bénéficient d’un chèque à dépenser dans la coopérative. Ce dispositif, analysé en fin de parcours, a le mérite de “nourrir la réflexion”, estime M. Raucent. Mais en pratique et à grande échelle, il coûterait quelque 20 milliards d’euros…

Observatoire des prix du bio : les magasins spécialisés sont compétitifs

Biowallonie et consomAction ont récemment réalisé une étude sur les prix du bio. Ils ont comparé les prix en grande surface d’une part, et dans les magasins spécialisés (bio, vrac et à la ferme bio), d’autre part. De cette première objectivation, il ressort que ces derniers sont compétitifs en termes de prix. Le bio n’y est donc pas plus cher, contrairement aux “a priori attribués à ce type de magasins”.

Suite à la publication de ces chiffres, WAnderCoop a réalisé l’exercice sur base du même panier. Celui-ci s’est révélé être 12 % moins cher qu’en grande surface, confirmant l’attractivité de son modèle.

Rendant la comparaison davantage pertinente, le rapport insiste sur les externalités positives qu’engendre l’agriculture biologique : ce modèle soutient l’agriculture locale (87 % des fruits et légumes proviennent de Belgique contre 26 % en grande surface) et la transformation artisanale (plutôt qu’industrielle), induit des produits de haute qualité, veille à une meilleure répartition des marges (les producteurs sont rémunérés au prix juste) et favorise la biodiversité et la qualité de l’eau. Enfin, le rapport soulève un autre atout de taille : le secteur du bio et du vrac propose des fruits, légumes, céréales et produits secs sans emballage, diminuant de ce fait son impact environnemental.