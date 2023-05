Au Cameroun, la volatilité du climat exacerbe les tensions intercommunautaires

La zone est “dangereuse”, estime-t-il. Pourtant, “certaines familles s’installent le long du fleuve Logone pour y pratiquer l’agriculture et la pêche”. Activités leur procurant un petit revenu. Parmi eux, certains font partie des quelque deux millions de déplacés internes que compte le pays.

Les déplacés climatiques s'installent le long des berges du fleuve Logone. Ces dernières sont érodées par des courants de plus en plus forts imputés aux changements climatiques. ©Valentine Van Vyve

Le danger n’est pas là où on l’attend

“Si le Cameroun tombe, la région tombe”, analyse Philippe Van Damme, ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun. Les menaces sur le pays sont sérieuses : le groupe Etat islamique (sous l’appellation Iswap) s’est installé dans le bassin du Lac Tchad, historiquement réputé comme une zone d’échanges commerciaux avec le Cameroun ; Boko Haram, dissidence de l’EI, est présent dans le Nord-est du Nigeria, le long de la frontière que le pays partage avec le Cameroun. À l’est du pays, des coupeurs de routes venus de la République centrafricaine ont transformé la zone frontalière en zone rouge, où l’on enregistre le plus fort taux de criminalité.

Carte du Cameroun ©Etienne Scholasse

Pourtant, ce ne sont ni les mouvements islamistes ni la criminalité de grand chemin qui menacent le plus la stabilité du Cameroun. Le pays est manifestement relativement préservé : hormis quelques incursions, Boko Haram est “contenu”, confie un observateur aguerri ; il existe un dialogue interreligieux entre musulmans, chrétiens et animistes.

La principale source de conflit réside plutôt dans les conséquences du changement climatique. Et c’est à l’extrême nord du pays que les conséquences les plus notables de la volatilité du climat se font ressentir. “C’est une zone très fragile”, confie le même observateur. Fragile sur le plan sécuritaire mais aussi car elle est la région la plus pauvre du Cameroun, marquée en outre par une très forte croissance démographique (+ 2,6 % en moyenne dans le pays) qui “accentue la difficulté d’accès aux ressources”. À commencer par l’accès à la terre. La région de l’extrême nord – à l’image d’un pays considéré comme le grenier de la région – est pourtant une zone agricole importante : on y cultive entre autres du mil, du sorgho, du riz et du coton.

Les tensions sont toutefois vives entre les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs et les éleveurs – notamment les pastoralistes en transhumance sur la route du Soudan depuis le Mali et qui n’empruntent plus les corridors dédiés en raison de la volatilité du climat. “Avec le changement climatique, la période de transhumance ne coïncide plus avec les périodes agricoles adéquates”, soulève Adamou Yaya.

Pression démographique et changement climatique constituent ainsi un cocktail détonnant exacerbant les tensions intercommunautaires, nous confie-t-on. Des tensions mais aussi des violences “davantage meurtrières que les victimes causées par Boko Haram”. Certains villages sont brûlés en représailles et les populations contraintes de fuir. Certaines se réinstallent alors dans la ville de Maroua, alimentant un exode rural important dans le pays, ou le long des berges du fleuve Logone, où ces personnes sont, à nouveau... exposées aux effets du changement climatique : des périodes de sécheresse plus longues, des pluies plus fortes, une désertification galopante… “En s’installant sur les berges, ils participent aussi au problème”, soulève Adamou Yaya, au rang desquels leur érosion et le déboisement (lire ci-dessous).

Atténuer les effets du changement climatique

“Le projet est à l’étude pour comprendre l’impact global du dérèglement climatique sur l’érosion des berges – peu voire pas du tout entretenues – et la manière dont on peut y remédier”, analyse Adamou Yaya. Une étude que financera l’Union européenne. Présente au Cameroun dans le cadre de la mise sur pied d projets d’infrastructures de transport, numériques et énergétiques, elle y finance par ailleurs la mise en œuvre de mesures d’atténuation du changement climatique.

Les berges du fleuve Logone seront réhabilitées pour éviter l'inondation des parcelles cultivables et des villages situés aux alentours du fleuve. Au Tchad, une digue de 3,5 kilomètres sera prochainement construite. ©Valentine Van Vyve

Parmi celles-ci, l’aménagement des bas fonds du fleuve Logone dans les départements de Mayo Boneye et du Mayo Danay, au Tchad voisin. En effet, sur la rive nord-est, en période de pluie, la population tchadienne construit des digues de fortune en empilant des sacs de sable pour protéger les terres et leurs habitations des inondations. Une digue digne de ce nom devrait dès lors être construite sur près de 3,5 km avec des briques en terre fabriquées localement. En aménageant de la sorte les bas fonds, et ce des deux côtés de la frontière, les terres agricoles devraient être protégées et ensuite munies d’un système d’irrigation permettant des cultures toute l’année. Et protégeant du même coup une population résolue à ne pas rentrer chez elle, “puisque rien n’est fait pour les y accompagner et reconstruire leur village”, glisse Adamou Yaya.

“Le bois, c’est une question de vie ou de mort”

À l’aube, les femmes s’en vont couper le bois qui leur permettra de cuisiner pour la journée. Aux abords de certaines cases, les feux ont déjà été allumés, accompagnant de leurs flammes dansantes le lever du jour. “Les activités humaines provoquent la dégradation des réserves forestières et la disparition d’espèces surexploitées, observe Adamou Yaya, expert socio-environnemental. On sensibilise la population à la protection de la nature… mais le bois, c’est une question de vie ou de mort”. Et pour cause : 90 % de la population de l’extrême nord l’utilise pour se chauffer et cuisiner. “En 2008, le gouvernement a lancé un plan pour fournir les familles de foyers améliorés” permettant de diminuer la consommation de bois. Cela n’est néanmoins pas suffisant.

Si le constat au Cameroun n’est pas aussi alarmant que dans d’autres pays de la région d’Afrique centrale, il n’en demeure pas moins une préoccupation et constitue, à la fois, un levier important dans la lutte contre le changement climatique et la désertification. L’Union européenne a donc décidé de financer des projets de “reboisement intensif” de plusieurs centaines d’hectares dans le pays. Dans la localité de Yagoua, située dans le Sahel – cette bande de terre marquant la transition entre le Sahara au nord et la Savane au sud -, il consistera à replanter des espèces endogènes qui “amélioreront le microclimat local” en agissant comme puits de carbone, en fertilisant et en fixant les sols.

En outre, “les espèces choisies sont dotées de vertus sur les plans de la santé et de l’alimentation”, ajoute Adamou Yaya. Tamarinier, savonnier, baobab ou neem sont utilisés dans la cuisine et dans la pharmacopée locale, mais aussi comme fourrage pour les bêtes et matériaux isolants. Quant à garantir une utilisation raisonnée de ces ressources, les porteurs de projet n’en ont pas encore déterminé toutes les modalités.

“Il est nécessaire de mettre les différents acteurs autour de la table pour réfléchir à une agriculture plus résiliente et une gestion réfléchie de la chasse. Ou comment assurer une gestion durable des ressources”, commente Philippe Van Damme, ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun.

Au centre du pays, dans la savane, trois parcs ont par ailleurs été identifiés comme zone écologique protégée, formant un corridor essentiel dans la lutte contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la désertification.