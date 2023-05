Comment mesurer la performance énergétique des vieux châssis ?

guillement On a tendance à penser que les vieux châssis Alors, on les remplace plutôt que de se demander s’il ne serait pas plus pertinent de les réparer.

“Insensé ! ”, pour Céline Scheppers et Olivier Cabay. Celui-ci, artisan menuisier pour la Maison Hubert Cabay, en a d’ailleurs fait son activité principale : restaurer ou restituer à l’identique de vieux châssis à valeur patrimoniale. “On travaille à l’instinct, explique-t-il. On a l’intuition que ce que l’on fait est positif tant au niveau énergétique qu’environnemental et patrimonial. ” Mais aucune valeur objective ne corrobore actuellement ce travail. L’enjeu est pourtant de taille, alors que le bâti est un grand émetteur de gaz à effet de serre et que la Région bruxelloise s’est engagée dans un large plan de rénovation thermique de ses bâtiments à l’horizon 2050.

Alors, quand Martin Prignon, coordinateur de projets chez Buildwise, est venu les trouver pour leur proposer de quantifier la performance énergétique des châssis en bois à valeur patrimoniale existants, Céline Scheppers s’est exclamée “Enfin ! ”, raconte-t-elle six mois plus tard. “Enfin, on allait pouvoir réfléchir avec des techniciens au bien-fondé de notre pratique et prouver l’efficacité de ce que l’on fait. ”

“Ce projet s’adresse potentiellement à de nombreuses personnes”, souligne Olivier Cabay. Il ne se limite en effet pas aux bâtiments classés – “ceux-là sont d’ailleurs souvent protégés par de nombreux garde-fous” – mais à toutes les maisons dotées de menuiseries anciennes – principalement celles qui ont été construites entre 1932-1940. Et il y en a un paquet, à Bruxelles !

Conserver, améliorer ou remplacer ?

La première étape du projet PERCHE (pour Performance Châssis), financé à aux deux tiers par Innoviris, a été de déterminer une liste de critères permettant d’aider à déterminer s’il est plus judicieux de conserver, améliorer ou remplacer des châssis existants. L’heure est désormais aux premiers tests, sur site et en laboratoire.

“Les nouveaux châssis sont testés de manière standardisée en laboratoire”, explique Martin Prignon. Ici, il va s’agir de “déterminer une méthode de mesure de la performance” adaptée. Qui soit adéquate pour les anciens châssis d’une part ; et qui d’autre part, prenne en compte l’impact environnemental global. “Il y a une course à la performance énergétique d’un châssis individuel. Cela n’a aucun sens de mesurer la performance du seul châssis, justifie Martin Prignon. Au contraire, il faut le voir comme un élément d’un système – la maison et ses occupants -, à côté duquel on retrouve le toit, la façade,… ” “ Si je change mes vieux châssis pour en mettre des neufs, qui garantissent une isolation thermique optimale, qu’en est-il de l’étanchéité à l’air ? Quelle a été sa mise en œuvre dans la façade, avec quel type de joints ? ”, illustre-t-il.

Le laboratoire Hamster, développé par Buildwise dans l’enceinte de Greenbizz, permettra de soumettre les châssis anciens – après qu’ils ont été décapés, réajustés et restaurés – à différentes conditions météorologiques et d’en modifier les paramètres : changer la vitre, les joints… pour espérer parvenir à des valeurs fiables. Quant aux tests sur site, ils se limiteront à calculer l’étanchéité à l’air.

Et Matin Prignon de nuancer : “Que met-on derrière le mot ‘performance’ ? L’enjeu est de concilier les dimensions environnementale et patrimoniale. ”

guillement L’enjeu est de concilier les dimensions environnementale et patrimoniale.

“Il y a un impératif de durabilité, abonde Céline Scheppers. On se doit d’inscrire nos pratiques dans une démarche écoresponsable et circulaire. ” La restauration de châssis, c’est une manière de limiter l’impact environnemental du secteur de la construction. Les anciens châssis ont d’ailleurs ceci de remarquable qu’ils ont un haut potentiel de “réparabilité”, insiste Olivier Cabay. “En réparant, on ne consomme presque pas de matériaux neufs et on ne crée pas de déchets. ”

“Au-delà de la performance énergétique du châssis, il faut se demander quel est son impact environnemental global”, précise Céline Scheppers. De la production à son usage – soit l’économie d’énergie qu’il permet – en n’oubliant pas la gestion de sa fin de vie. “Si on prend en compte l’énergie grise, remplacer de vieux châssis par du PVC peut avoir un coût environnemental et sociétal – la disparition d’un métier – plus élevé que de les rénover”, observe-t-elle.

Opter pour la réparation, explique Olivier Cabay, “c’est préserver un métier et une expertise ; c’est relocaliser de l’emploi et valoriser un travail de qualité”. “Vu le manque de main-d’œuvre, c’est aussi une opportunité de développer des filières de formation”, complète Céline Scheppers.

Modifier les critères de la certification PEB

Si les chiffres le confirment, la rénovation thermique de vieux châssis pourrait être une solution d’avenir pour diminuer l’empreinte environnementale du bâti. Par contre, “les vieux châssis ne sont systématiquement pas bons dans l’addition totale du PEB, quand bien même ils auraient été rénovés”, souligne Olivier Cabay. À cet égard, les membres du projet PERCHE ambitionnent de faire bouger les lignes afin qu’y soit valorisée la restauration des vieux châssis. “Les résultats que l’on obtiendra pourraient influencer la réflexion, espère Céline Scheppers. Ce projet permet de paver le chemin et de commencer une autre logique de réflexion… ”

guillement Les vieux châssis ne sont systématiquement pas bons dans l’addition totale du PEB, quand bien même ils auraient été rénovés.

Au-delà de l’impact sur le PEB, comment seront utilisés les résultats obtenus ? Une série de fiches explicatives seront finalement rédigées pour chaque châssis, reprenant, dans le détail, la solution à mettre en œuvre et son impact environnemental, énergétique et patrimonial. Cet outil, appelé à être étoffé au fil du temps, “serait mis à disposition des conseillers en rénovation qui accompagnent les particuliers, précise Martin Prignon. Il pourrait aussi alimenter des modules de formation à destination des architectes et menuisiers. ”

