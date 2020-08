Le gouvernement wallon a débloqué une subvention de 200.000 euros sur trois ans pour renforcer le développement de coopératives citoyennes actives dans la production d'énergie verte, locale et renouvelable, ont indiqué jeudi les ministres de l'Énergie et de l'Économie sociale, Philippe Henry et Christie Morreale.

L'asbl REScoopW, qui rassemble 16 coopératives citoyennes, 12.000 coopérateurs et alimente plus de 16.000 ménages en énergies renouvelables, recevra ce subside pour développer les activités des coopératives existantes, créer de nouvelles coopératives et faire émerger des "communautés d'énergie citoyenne".

Le principe est de mutualiser des services et des outils pour réaliser des économies financières au niveau de REScooP, les bénéfices engrangés par ces opérations étant ensuite réinvestis dans la production d'énergie renouvelable.

Philippe Henry (Ecolo) et Christie Morreale (PS) soulignent le développement d'un "modèle économique alternatif qui propose directement aux citoyens d'investir sans trop dépenser, à travers des coopératives qui développent et produisent des énergies vertes à proximité de chez eux et pour eux."