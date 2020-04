"Des nouvelles de chez nous", le journal qui apporte des nouvelles des familles aux personnes âgées isolées.

Facetime, Skype, Messenger, Zoom : en ces temps de confinement, ces outils digitaux sont devenus essentiels pour garder le contact avec nos familles et amis. Mais pour les aînés, ces outils de liens virtuels ne sont pas nécessairement faciles à utiliser. Comment maintenir le contact avec les personnes âgées ? Comment leur raconter, à force d’images, ce qui se passe dans nos vies ? Comment briser l’isolement d’une population particulièrement exposée à l’épidémie de Covid-19 ?

La Fondation Roi Baudouin propose aux amis et aux familles des personnes âgées de rédiger leur propre journal du confinement. L’usage est simple : chaque utilisateur télécharge textes et photos sur une application. L’une des trois agences de publication partenaires (Famileo, Genscom et TribuNews) les intègre ensuite dans une version papier envoyée par la poste à son destinataire.

Une application gratuite pendant 8 semaines

Ce sont d’ailleurs ces agences qui prennent à leur charge les frais du premier mois. La Fondation Roi Baudouin finance quant à elle les journaux du deuxième mois.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire sur une plateforme gérée par la Fondation Roi Baudouin. Ils recevront alors un code leur permettant d’utiliser l’application.