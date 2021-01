La prochaine campagne d’Iles de Paix se déroulera les 15, 16 et 17 janvier. L’argent récolté financera des programmes d’agriculture locale et durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou, en Tanzanie et en Belgique où des milliers d’élèves et le grand public sont sensibilisés à la solidarité mondiale.

L’agriculture locale, c’est vital !

690 millions de personnes souffrent toujours de la faim dans le monde. Cette situation, extrêmement alarmante, est accentuée par la pandémie de Covid-19 qui est révélatrice d’un système alimentaire à bout de souffle. Cette crise montre toute l’importance de promouvoir une autre forme d’agriculture, plus résiliente.

Partout dans le monde, des familles se sont lancées dans une agriculture plus locale et durable. Des hommes et des femmes qui ont la conviction qu’un changement est possible et proposent, chacun à leur échelle, une alternative ! Ils améliorent leur production tout en respectant leur environnement et la planète, ils développement des techniques agro-écologiques innovantes et défendent les semences locales. Ils transforment leurs produits pour mieux les commercialiser et subvenir aux besoin de leurs familles de manière équitable.

Soutenez la campagne d’Iles de Paix et aidez des milliers de familles à lancer leur projet local et durable. Votre soutien est vital !

Une campagne exceptionnelle !

Pour compléter les actions habituelles de nos formidables bénévoles, nous nous réinventons ! Nos objets de campagne ont été enrichis par un nouveau produit écologique : un film alimentaire réutilisable à la cire d’abeille. De plus, il est possible de commander directement les objets de la campagne sur notre webshop du 15 au 17 janvier prochain. Enfin, chacun peut dès à présent récolter des dons au nom d’Iles de Paix en tout sécurité via une plateforme digitale de récolte de dons . Nous comptons sur la solidarité de tous cette année : l’agriculture locale, c’est vital !

Comment soutenir Iles de Paix pendant sa campagne ?