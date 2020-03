Inspire05:31 Le chanvre, une piste pour le textile wallon Aurore Vaucelle

Alors que les défilés de mode battent leur plein, il est possible de fabriquer des fibres textiles en Belgique ! La filière du chanvre, en cours de développement en Wallonie, laisse entrevoir une innovation de taille. Une production agricole pour des vêtements plus locaux, plus réfléchis.