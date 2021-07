Face au variant Delta, "devant la gravité de la situation pour les patients immunodéprimés, l'attentisme n'est plus de mise"

Face au variant Delta, "devant la gravité de la situation pour les patients immunodéprimés, l’attentisme n’est plus de mise" estime le Pr Michel Goldman, professeur en immunologie à l'ULB, qui alerte une fois encore sur les mesures à prendre prioritaire ment et sans tarder à l'égard de ces patients. De qui parle-t-on au juste? Et quelles sont les mesures à prendre d'urgence?