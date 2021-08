Coronavirus dans le monde: deux pays européens proposeront bientôt une 3e dose, une partie de l'Australie reconfinée

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 4,22 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (613.223), devant le Brésil (556.834) et l'Inde (424.351).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

EUROPE

Allemagne: échauffourées à Berlin

Des milliers de personnes hostiles aux restrictions décidées pour lutter contre le Covid-19 ont bravé dimanche l'interdiction de manifester et se sont rassemblées illégalement dans les rues de Berlin, provoquant des échauffourées avec la police.

Par ailleurs, L'Allemagne compte proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées et vulnérables, selon un projet du ministère de la Santé vu dimanche par l'AFP.

Les Britanniques bénéficieront dès septembre d'une 3e dose de vaccin

Dès le mois prochain, 32 millions de résidents du Royaume-Uni pourront bénéficier d'une troisième dose d'un vaccin contre le coronavirus, rapporte le quotidien national The Telegraph.

Martinique: vaccinodrome et pharmacie incendiés

Un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés lors d'affrontements entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre samedi soir à Fort-de-France (Martinique, département français d'Outre-mer), au lendemain de l'instauration d'un nouveau couvre-feu, ont indiqué les autorités.

Un hypermarché a été pillé lors de ces heurts au terme desquels les forces de l'ordre ont procédé à trois interpellations.

AFRIQUE

Vaccin: les Etats-Unis offrent des doses au Nigeria...

Le Nigeria a reçu dimanche des Etats-Unis quatre millions de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus, au moment où le géant d'Afrique de l'Ouest traverse une troisième vague.

Cela porte à huit millions le nombre de doses reçues par ce pays de 200 millions d'habitants, après les quatre millions de doses d'AstraZeneca reçues en mars dans le cadre du programme Covax.

... et l'Italie en donne à la Tunisie

La Tunisie, en grande difficulté face à un nouveau rebond de l'épidémie, a reçu dimanche 1,5 million de doses de vaccins fournis par l'Italie, a annoncé la présidence de la République.

ASIE

La Chine dépiste en masse

Des millions de personnes ont subi dimanche un test de dépistage au Covid-19 dans plusieurs grandes villes de Chine pour tenter de juguler une hausse des cas de coronavirus.

Un foyer épidémique apparu à l'aéroport de Nankin (Est) fin juillet s'est désormais propagé à plus d'une vingtaine de villes et plus d'une dizaine de provinces. La Chine fait face à sa pire vague de contaminations depuis plusieurs mois, les autorités mettant cette hausse des cas sur le compte du variant Delta.

Deux tigres infectés en Indonésie

Tino et Hari, deux tigres de Sumatra de neuf et douze ans, ont été infectés par le Covid-19 mi-juillet dans un zoo de Jakarta, ont déclaré dimanche les autorités indonésiennes, qui cherchent à savoir comment ces animaux en danger critique d'extinction sont tombés malades.

Les deux mâles, qui ont reçu un traitement, sont déjà en voie de guérison.

AMERIQUE

Etats-Unis: pas de nouveaux confinements à l'horizon

Le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, Anthony Fauci, a dit dimanche ne pas penser que les Etats-Unis subiront de nouveaux confinements, même si "la situation va se détériorer" à cause d'une "épidémie des non vaccinés".

OCEANIE

Australie: Après Sydney, Brisbane prolonge à son tour le confinement

L'Etat australien du Queensland a étendu lundi le confinement en place au sud du territoire, dont dans la ville de Brisbane, après avoir enregistré 13 nouveaux cas de transmission locale du Covid-19. Dans l'Etat voisin de Nouvelles-Galles du Sud, la métropole de Sydney enregistrait encore plus de 200 contaminations lundi, bien que 5 millions de résidents y sont confinés depuis fin juin. Le confinement établi samedi au sud-est du Queensland restera en vigueur jusque dimanche prochain, ont annoncé les autorités sanitaires. Tous les cas sont liés à un même foyer, qui compte désormais 31 contaminations, dû à l'infection d'un étudiant de 17 ans.

La ville de Brisbane et le littoral de la Gold Coast sont les régions concernées par des restrictions empêchant près de 3 millions de résidents de quitter leur domicile sauf pour raison impérieuse (travail essentiel, achat de vivres, soins de santé, exercices, vaccination).

L'Etat frontalier du sud, la Nouvelles-Galles du Sud, est aussi partiellement en "lockdown". La ville de Sydney et sa périphérie, comptant plus de 5 millions d'habitants, est confinée depuis fin juin et des restrictions similaires sont prévues jusqu'au 28 août au moins.

Lundi, les autorités sanitaires ont annoncé avoir dépisté 207 cas de coronavirus et déploré un décès, ce qui porte à 15 le nombre de morts attribués à cette vague épidémique dans la ville la plus peuplée de l'île-continent.

La première ministre de l'Etat, Gladys Berejiklian, a annoncé lundi que les restrictions pourraient commencer à être assouplies une fois que le taux de vaccination de la population atteindrait 50%, bien que l'objectif soit de 80%

En Nouvelle-Galles du Sud, comme à l'échelle nationale, le taux de vaccination est actuellement de 19%. Face au retour du Covid-19, sous la forme du variant Delta plus contagieux, l'Australie tente dorénavant de combler son retard de vaccination. La stricte politique de fermeture des frontières, qui a longtemps permis de contrôler la pandémie en Australie, s'avère désormais insuffisante.

Un peu plus de 12 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 y ont été administrées, pour une population de 25 millions de personnes.

Depuis le début de la pandémie, l'Australie a enregistré 34.000 cas de coronavirus et plus de 920 décès, en grande majorité dans l'Etat du Victoria lors d'une importante vague de contaminations à Melbourne en 2020