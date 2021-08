Une cinquantaine de produits alimentaires ont récemment été retirés du marché en Belgique en raison de la présence possible d'oxyde d'éthylène.

Ketchup, Kiri, glaces: pourquoi de nombreux produits alimentaires sont retirés du marché et quels risques représentent-ils?

Crèmes glacées, sauces, produits laitiers et même chocolats: depuis ce début de semaine, de nombreux produits alimentaires sont retirés du commerce dans toute l'Europe. En cause: la présence possible dans ces articles d'oxyde d'éthylène, un fongicide - une sorte de pesticide - interdit par les normes européennes depuis 2011 en raison de son caractère cancérigène.

Quels sont les produits concernés?

En Belgique, de nombreuses marques ont rappelés leurs produits, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Pour l'heure, sont notamment concernés plusieurs sauces de la marque La William, certains produits laitiers de la gamme La Laitière, le fromage à tartiner Kiri, des chocolats de la gamme Daim, Milka et Toblerone, ou encore des glaces de la marque Extrême.

La liste continue de s'allonger et est disponible en détails sur le site de l'Afsca.

Quel danger représentent ces produits?

Si vous avez consommé certains des produits référencés, pas de panique. Le risque d'intoxication aigüe est très faible. "Il n'y a pas de risque direct pour le consommateur", explique Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'AFSCA, à nos confrères de RTL Info. "On parle d'un risque à long terme, par exemple si on tartinait tous les matins avec le même fromage pendant 20 ans". Tant que l'exposition à ces produits n'est pas chronique, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter.

Que faire si vous avez acheté ces produits?

Si vous avez acheté certains des produits référencés mais que vous ne les avez pas encore consommé, il faut simplement les retourner au magasin.

Quel coût pour le secteur?

Selon un premier bilan, le rappel de ces produits alimentaires pourrait coûter des millions d'euros à la Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia). En effet, tous les produits listés devront être détruits, et les consommateurs devront eux être indemnisés. La relance de la production représentera également un coût certain.