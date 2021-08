Coronavirus dans le monde : vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux au Canada, nouveau tour de vis à Sydney

La pandémie a fait au moins 4.333.013 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 205,3 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (620.972), devant le Brésil (567.862), l'Inde (430.254), le Mexique (246.811) et le Pérou (197.209).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

AMERIQUE :

Canada

Les fonctionnaires fédéraux canadiens, les passagers des trains et des avions auront bientôt l'obligation d'être vaccinés contre le Covid, a annoncé vendredi le gouvernement de Justin Trudeau confronté à une remontée des cas dans le pays.

La date d'entrée en vigueur de cette mesure sera précisée au cours des prochaines semaines. Mais elle devrait s'appliquer "rapidement" et au plus tard à la fin du mois d'octobre pour le secteur des transports, a précisé Dominic LeBlanc, le ministre des Affaires intergouvernementales, lors d'un point presse.

Le gouvernement canadien est "le plus important employeur au pays", a rappelé le ministre, la fonction publique fédérale recensant environ 300.000 employés. Ottawa travaille parallèlement avec les entreprises publiques, comme Postes Canada, pour que cette mesure s'y applique aussi. "Tous ces efforts visent à aider le Canada à atteindre la couverture vaccinale dont nous avons besoin pour rouvrir notre économie, pour la garder ouverte et pour protéger des milliers de personnes", a ajouté M. LeBlanc.

Les éventuelles sanctions auxquelles s'exposeraient les fonctionnaires non vaccinés n'ont pas été annoncées par le ministre qui a affirmé s'attendre à ce que les employés se conforment à la mesure. Quelque 71% des 38 millions de Canadiens ont reçu une dose d'un vaccin et près de 62% étaient complètement vaccinés. Air Canada, premier transporteur aérien au pays, a déclaré accueillir "favorablement" cette annonce qui vise à la fois son personnel et sa clientèle, et permettra des "voyages plus sécuritaires".

L'annonce survient moins d'un mois avant la réouverture des frontières canadiennes aux voyageurs étrangers vaccinés, prévue le 7 septembre, soit un an et demi après leur fermeture en raison de la pandémie. Jeudi, le ministère de la Santé américain avait annoncé que les travailleurs sanitaires employés par l'Etat fédéral auraient l'obligation d'être vaccinés contre le Covid-19. Et l'Etat de New York a également annoncé récemment la vaccination obligatoire de ses fonctionnaires.

Etats-Unis

Les Etats-Unis ont autorisé, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'injection d'une troisième dose de vaccin de Pfizer ou Moderna contre le Covid-19 pour certaines personnes au système immunitaire affaibli.

Australie

Les restrictions vont être renforcées à Sydney, la plus grande ville d'Australie qui entre dans sa huitième semaine de confinement, ont annoncé samedi les autorités, estimant qu'il s'agit de la "journée la plus inquiétante depuis le début de la pandémie". Longtemps épargnée par la pandémie, l'Australie est frappée par une flambée des contaminations, portée par le variant Delta, qui menace sa stratégie de "zéro Covid".

Plus de 10 millions d'habitants du pays sont confinés, notamment dans les deux plus grandes villes du pays, Sydney et Melbourne ainsi que dans la capitale Canberra.

A compter de lundi, les personnes ne se conformant pas aux draconiennes restrictions seront passibles de lourdes amendes, les mesures prises n'ayant jusqu'à présent pas permis de freiner la propagation de l'épidémie.

Les patrouilles de police ainsi que les points de contrôles seront renforcées alors que des centaines de militaires seront chargés de veiller au strict respect du confinement.

Samedi, un nombre record de cas de coronavirus, 466, a été enregistré dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays.

"Aujourd'hui, nous connaissons la journée la plus inquiétante depuis le début de la pandémie", a déclaré samedi lors d'une conférence de presse la Première ministre de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud Gladys Berejiklian.

Qualifiant les efforts déployés pour endiguer l'épidémie de "guerre" contre le "diabolique" variant Delta, Mme Berejiklian a estimé que l'Australie fait face à une sérieuse menace.

"Pendant un moment, nous avons pensé que l'Australie était différente des autres régions du monde, mais ce n'est pas le cas".

Mick Fuller, responsable de la police de cet Etat, a annoncé avoir demandé que plus de pouvoirs soient octroyés aux policiers pour lutter contre les personnes qui enfreignent les restrictions.

Les plus de cinq millions d'habitants de la plus grande ville du pays ne sont autorisés à sortir de leur domicile que pour faire du sport, aller travailler si leur emploi est jugé essentiel ou pour faire leurs courses.

La police va redoubler d'efforts pour faire respecter les restrictions, a-t-il déclaré.

Les règles permettant de quitter Sydney ont également été renforcées afin d'éviter la propagation de l'épidémie à d'autres régions.

Plus de 7.300 cas et 43 décès ont été enregistrés dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud depuis le début de ce regain épidémique dû au variant Delta mi-juin.

Des voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer la lenteur de la campagne de vaccination. Seuls un quart des Australiens en âge d'être vaccinés le sont complètement.

EUROPE :

La levée des restrictions sanitaires en Norvège sera conditionnée à la vaccination de sa population, a annoncé le gouvernement.

L'ultime étape de levée de restrictions, synonyme d'une quasi-normalisation de la société, "sera mise en oeuvre trois semaines après que toute personne âgée de plus de 18 ans se sera vu offrir la première dose de vaccin", selon le gouvernement, qui table désormais sur une levée autour du 6 septembre. A ce jour, quelque 87,2% de la population adulte a reçu au moins une première dose de vaccin en Norvège.

La Russie a fait état de 815 décès dus au Covid-19 en 24 heures, un record pour le deuxième jour consécutif qui est dû au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.

La Chine affirme être sur le point de maîtriser la reprise de l'épidémie

Les autorités sanitaires chinoises ont affirmé qu'elles étaient en voie de maîtriser la pire résurgence du Covid-19 que la Chine ait connue en sept mois.

Pékin a par ailleurs adressé vendredi une fin de non-recevoir à l'Organisation mondiale de la santé, qui l'appelait à une meilleure collaboration sur l'origine du Covid.

Ni nouvelle enquête en Chine, ni données supplémentaires, "nous sommes opposés à la politisation de la recherche des origines (...) et à l'abandon du rapport conjoint. Nous soutenons une recherche basée sur la science", a déclaré Ma Zhaoxu, un vice-ministre des Affaires étrangères.