Coronavirus dans le monde: Sydney prolonge son confinement jusque fin septembre, nouveau foyer en Nouvelle-Zélande

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.392.364 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec décès, devant le Brésil (572.641 morts), l'Inde (433.049), le Mexique (250.469) et le Pérou (197.659).

L'Iran a franchi jeudi la barre des 100.000 morts.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

OCEANIE

Le confinement prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre à Sydney

Le confinement du grand Sydney restera en vigueur jusqu'à la fin du mois de septembre, a déclaré la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. Quelque 642 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dans cet État australien vendredi. Le port du masque sera obligatoire en dehors de chez soi à partir de lundi, sauf en cas de pratique sportive, a ajouté Mme Berejiklian. Un couvre-feu de 21h00 à 05h00 du matin sera également instauré dans les zones jugées "préoccupantes".

La prolongation du confinement ne s'appliquera pas aux zones régionales de l'État, qui devraient voir la plupart des restrictions levées à la fin du mois d'août.

En dépit de huit semaines de confinement, la Nouvelle-Galles du Sud a dénombré vendredi 642 nouveaux cas de Covid-19, soit le deuxième chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie, et quatre décès.

Au total, l'Australie, qui compte quelque 25 millions d'habitants, a enregistré plus de 41.500 cas et plus de 970 décès depuis le début de la pandémie.

Nouvelle-Zélande: nouveau foyer à Wellington

Un foyer de coronavirus s'est propagé à Wellington, la capitale de Nouvelle-Zélande, où trois contaminations ont été dénombrées, a indiqué vendredi le ministère local de la Santé. Au total, 11 nouveaux cas ont été détectés en Nouvelle-Zélande, ce qui porte à 31 le nombre total de personnes souffrant actuellement du Covid-19 dans le pays.

Les trois malades infectés à Wellington avaient récemment voyagé à Auckland, où les premières contaminations ont été enregistrées.

La Nouvelle-Zélande s'est reconfinée mardi après qu'un cas de contamination d'origine locale a été détecté pour la première fois depuis six mois. Ce confinement strict restera en vigueur jusqu'à samedi au moins. La Première ministre Jacinda Ardern annoncera vendredi, lors d'une conférence de presse, si les mesures pourront être assouplies dans les jours qui viennent.

Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a recensé 2.580 contaminations et 26 décès dus au Covid-19.

EUROPE

La justice espagnole décide la levée du couvre-feu à Barcelone

Un tribunal de la très touristique région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, a décidé la levée du couvre-feu instauré en juillet à Barcelone et dans d'autres municipalités par le gouvernement catalan pour freiner une nouvelle vague de Covid-19.

Voyageurs du Maroc et d'Algérie sur liste rouge en France

Les voyageurs en provenance du Maroc et d'Algérie non vaccinés devront justifier d'un motif impérieux, présenter un test négatif et s'isoler pendant dix jours à leur arrivée en France, après le placement de ces deux pays sur la liste rouge de la circulation du Covid-19.

L'UE reconnaît les pass sanitaires de la Turquie et de l'Ukraine

L'Union européenne reconnaîtra à partir de vendredi les "pass sanitaires" nationaux de la Turquie, de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord, permettant ainsi à leurs résidents de voyager plus facilement en Europe, a annoncé la Commission européenne.

Vaccin: le tennisman grec Tsitsipas critiqué

Le porte-parole du gouvernement grec Giannis Economou a critiqué jeudi le tennisman Stefanos Tsitsipas pour ses déclarations sur la vaccination contre le Covid-19, à laquelle il n'entend pas se soumettre tant qu'il n'y est pas obligé.

AMERIQUE

USA: 3e dose pour Biden, 3 sénateurs contaminés

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill se feront tous deux injecter une troisième dose de vaccin, une fois que la campagne de rappel des sérums de Pfizer et de Moderna sera lancée aux Etats-Unis fin septembre.

Trois sénateurs vaccinés --le républicain Roger Wicker (70 ans), le démocrate John Hickenlooper (69 ans) et l'indépendant Angus King (77 ans)- ont annoncé jeudi avoir été testés positifs au Covid-19 après avoir ressenti des symptômes légers. Le Sénat n'a pas siégé depuis le 11 août.

ASIE

Décès d'une légende japonaise

Sonny Chiba, expert en arts martiaux et légende du cinéma japonais qui figurait notamment dans "Kill Bill" de Quentin Tarantino, est mort de complications liées au Covid-19 à l'âge de 82 ans, a-t-on appris jeudi auprès de son agent. Né Sadaho Maeda en 1939 à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon, il s'était consacré à un grand nombre d'arts martiaux dans les années 1960, devenant notamment un expert en karaté, sa discipline de prédilection.

Prison pour refus du masque à Singapour

Un Britannique a été condamné à six semaines de prison à Singapour pour ne pas avoir porté de masque et avoir agressé des policiers, ont indiqué les autorités du pays d'Asie du Sud-Est.

AFRIQUE

Le président ivoirien reprend ses activités

Le président ivoirien Alassane Ouattara est sorti d'un isolement de deux semaines, au cours duquel il a été testé positif au Covid-19, puis négatif.