Du poison déversé dans l’Escaut par l’entreprise 3M : quel risque derrière se cache derrière les lettres FBSA ?

Pollution à Zwijndrecht : les œufs de poules élevées en plein air toujours déconseillés aux habitants

Si aucun résultat alarmant n'est ressorti de trois enquêtes distinctes concernant la présence de PFAS, et en particulier de PFOS, dans des produits alimentaires à Zwijndrecht, les recommandations concernant la consommation de fruits, de légumes et d'œufs restent en vigueur, indique vendredi le commissaire Karl Vrancken, nommé par le gouvernement flamand et la commune de Zwijndrecht.