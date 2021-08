Israël abaisse à 30 ans l'âge pour recevoir une 3e dose de vaccin anti-Covid

"L'injection d'une troisième dose de vaccin est autorisée pour les personnes de 30 ans et plus à partir d'aujourd'hui", a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

L'Etat hébreu avait lancé il y a trois semaines une campagne pour permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus de se faire injecter une troisième dose de vaccin, principalement du géant pharmaceutique Pfizer/BioNTech.

Il a depuis progressivement abaissé l'âge minimal, malgré l'appel de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en faveur d'un moratoire sur ces doses de rappel, afin de laisser plus de vaccins aux pays pauvres, où le taux de vaccination reste faible.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait rétorqué que l'administration de ces doses en Israël, pays de neuf millions d'habitants, n'affecterait pas les stocks mondiaux et permettrait de tester l'efficacité d'une 3e dose.

Plus de 5,4 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin en Israël, soit 58% de la population, et plus d'1,5 million une troisième.

L'Etat hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer, dès la mi-décembre, une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec Pfizer qui lui avait livré rapidement des millions de doses payantes en échange de données sur l'efficacité du vaccin sur sa population.

Cette campagne a permis de faire chuter drastiquement les infections, mais ces dernières semaines les contaminations sont reparties à la hausse avec la propagation du variant Delta chez des adultes non vaccinés mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois.

Lundi, 9.831 nouveaux malades ont été détectés par le ministère de la Santé, chiffre le plus élevé depuis janvier. Le pays a dépassé ce même jour la barre du million de personnes contaminées depuis le début de la pandémie.

Au total, plus de 6.800 personnes sont décédées du coronavirus en Israël.